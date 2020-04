Seelze

Die Polizei in Seelze äußert sich zufrieden über das Verhalten der Seelzer, die sich auch während der Osterfeiertage sehr diszipliniert an die gültige Allgemeinverfügung zur Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehalten haben. Lediglich in 13 Fällen stellten die Beamten Ordnungswidrigkeiten fest und leiteten deshalb Verfahren ein.

Von Sandra Remmer