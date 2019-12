Seelze-Süd

Am frühen Sonnabendmorgen gegen 2.25 Uhr hat die Polizei in Seelze-Süd einen VW-Fahrer gestoppt, der offensichtlich betrunken unterwegs war. Polizeiangaben zufolge wurde der 38-Jährige am Schwertlilienweg kontrolliert. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,68 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Linda Tonn