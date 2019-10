Seelze/Dedensen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrer zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, einen VW Polo touchiert, berichtet eine Sprecherin der Polizei Seelze. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß an der Mozartstraße in Seelzes Innenstadt geparkt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens von schätzungsweise 800 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Unfallflucht.

Dieb entwendet Radkappen

Außerdem hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 6 und 21.15 Uhr alle vier Radkappen eines VW Polos gestohlen, der am Bahnhof Dedensen am Gümmerdamm stand. Die Ermittler geben den Wert der Original-VW-Radkappen mit circa 100 Euro an. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.

In beiden Fällen suchen die Ermittler jetzt Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner