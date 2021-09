Seelze

Gleich zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in Seelze für Dienstag, 21. September. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein bisher unbekannter Autofahrer zwischen 7 und 9 Uhr einen Sperrpfosten am Kreuzweg in Höhe der Hausnummer 6. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer.

Wie ein Sprecher der Polizei weiter mitteilt, hat ein ebenfalls bisher Unbekannter zwischen 10.58 und 11 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A4 an der Hannoverschen Straße, Höhe Hausnummer 74, an der Fahrertür beschädigt.

Die Höhe ist in beiden Fällen noch unklar. Die Polizei leitete jeweils ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer