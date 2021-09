Seelze

Die Polizei Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 22. September, in der Zeit zwischen 19.45 und 19.50 Uhr mit seinem Wagen in der Hannoverschen Straße vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Renault Capture beschädigt. Am Außenspiegel entstand ein Schaden, dessen Höhe noch unklar ist. Die Polizei Seelze bittet Zeugen unter Telefon (05137) 8270 um Hinweise.

Von Anke Lütjens