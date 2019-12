Letter

Die Polizei Seelze versucht, zwei Fälle von Unfallflucht aufzuklären. Beide Unfälle ereigneten sich auf der Lange-Feld-Straße.

In Höhe Rosenweg stießen am Sonnabend gegen 13.45 Uhr zwei Auto zusammen. Nach Polizeiangaben soll ein bisher unbekannter dunkler Kleinwagen beteiligt gewesen sein. Der Fahrer oder die Fahrerin stieß aus einer Parklücke, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 68-jähriger Chryslerfahrer musste daraufhin in den Gegenverkehr ausweichen. Dort kam ihm ein Honda-Fahrer entgegen. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden zerstört. Der dunkle Kleinwagen flüchtete in Richtung Seelze. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 600 Euro.

An derselben Stelle wurde zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, die Fußgängerampel beschädigt. Ein Unbekannter rammte die Anlage vor der Gaststätte und floh. Seitdem steht die Ampel schief. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen für diese Fälle, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Heike Baake