Letter

Die Seelzer Polizei hat nach einem Hinweis am Freitagnachmittag auf einem Grundstück in Letter diverse Gegenstände sichergestellt, bei denen es sich nach Angaben der Ermittler um Diebesgut handelt. Einem Geschädigten, der am Sonnabend einen Laubenaufbruch auf dem Polizeirevier meldete, konnte das Gestohlene bereits zurückgegeben werden.

Die Polizei prüft, ob es bei den aufgefundenen Gegenständen und elektrischen Gartengeräten möglicherweise auch einen Zusammenhang zu einem weiteren Laubenaufbruch zwischen dem 29. Juni und 3. Juli in einer Gartenkolonie am Bürgerpark gibt. Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Nach Terminabsprache können die Geräte besichtigt und an die rechtmäßigen Eigentümer gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises ausgehändigt werden.

Von Sandra Remmer