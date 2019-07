Seelze

Die Polizei in Seelze hat zwei kleinere Mengen an Drogen beschlagnahmt. Sie hatte zwei Männer auf offener Straße kontrolliert.

An der Wunstorfer Straße fand die Polizei bei einem 33-jährigen Seelzer am Sonnabend kleine Mengen Haschisch und Marihuana. Am Freitagvormittag konnten die Ermittler bei einem 30-jährigen Seelzer an der Hannoverschen Straße mehr als 20 Gramm Amphetamine sicherstellen. Gegen beide Männer werden nun Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Von Markus Holz