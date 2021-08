Seelze

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Seelze hat am Sonnabend gegen 20.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße Am Isenbrink kontrolliert. Die Beamten bemerkten während der Kontrolle Alkoholgeruch, der sich bei einem anschließenden Atemtestergebnis mit 1,2 Promille bestätigte. Außerdem vermuten sie, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und ordneten eine Blutprobe an.

Versicherung ist Pflicht

Der Fahrer muss darüber hinaus mit einer weiteren Strafanzeige rechnen, da sein E-Scooter nicht versichert war. „E-Scooter sind Kraftfahrzeuge. Um sie im öffentlichen Straßenverkehr zu führen, muss man fahrtüchtig sein und sein Fahrzeug versichern“, schreibt die Polizei.

Von Heike Baake