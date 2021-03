Seelze

Eine Streife hat am Mittwoch gegen 18.55 Uhr an der Hannoverschen Straße drei Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten festgestellt, die den Mindestabstand nicht einhielten und auch keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Wie die Polizei mitteilte, leiteten die Beamten gegen die jeweils 17-Jährigen Bußgeldverfahren ein. Bei einem der drei Seelzer wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana gefunden. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren gegen ihn auf den Weg gebracht.

Von Thomas Tschörner