Seelze

Unbekannte sind am Sonnabend zwischen 0.15 und 7.15 Uhr über ein Bekleidungsgeschäft in eine Spielothek an der Hannoverschen Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Täter eine aus der Nachbarschaft entwendete Leiter, mit der sie unbemerkt auf das Dach des Gebäudes kletterten. Dort entfernten sie ein Stück der Dachverkleidung, verschafften sich so Zugang zur Zwischendecke und gelangten schließlich in das Geschäft.

Zwischenwand aufgestemmt

Nachdem sie dort eine massive Zwischenwand aufgestemmt hatten, drangen die Täter zu den Räumlichkeiten der benachbarten Spielothek vor, wo sie einen Wechselgeldautomaten aufbrachen. Wie viel Geld sie erbeuteten, kann die Polizei noch nicht sagen. Auch die Höhe des gesamten Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (05137) 8270 zu melden.

Von Heike Baake