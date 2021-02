Seelze

Die Ortsräte Seelze und Lohnde sowie der Ausschuss für Bildung und Freizeit kommen in der nächsten Woche per Videokonferenz zusammen. Für die Sitzung der Ortsrats Seelze am Montag, 8. Februar, 19.30 Uhr, des Ortsrats Lohnde am Dienstag, 9. Februar, 19.30 Uhr, und des Ausschusses für Bildung und Freizeit am Dienstag, 9. Februar, 17.30 Uhr, können sich interessierte Bürger anmelden und dann digital teilnehmen.

Im Ortsrat Seelze geht es unter anderem um den Umbau der Regenbogenschule, im Ortsrat Lohnde um die Feuchteschäden im Bürgerhaus.

Anmeldungen sind möglich per E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de. Als Rückmeldung erhalten die angemeldeten Bürger rechtzeitig vor der Sitzung die entsprechenden Zugangsdaten. Die Stadt Seelze behält sich aufgrund der technischen Infrastruktur allerdings eine Begrenzung der Teilnehmerzahl vor.

Auf gleichem Weg nimmt die Stadt Seelze Fragen der Bürger an die Verwaltung, die Ortsräte und den Ausschuss entgegen. Diese werden zu Beginn der Sitzung in der Einwohnerfragestunde thematisiert und möglichst direkt beantwortet.

