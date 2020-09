Velber

Die Polizei Seelze hat am Sonnabend in Velber ein abgestelltes Auto entdeckt, das Öl verloren hat. Es stand an der Alfred-Wilke-Straße. Die Polizei alarmierte die Ortsfeuerwehr Velber.

Gegen 16.55 Uhr wurden die Ehrenamtlichen zur Einsatzstelle gerufen. Nach Vermutung der Feuerwehr war die Ölwanne am Wagen undicht. Die Flüssigkeit drohte in die Kanalisation zu fließen. Einsetzender Regen beschleunigte das Abfließen. Die Feuerwehr streute den Film mit Bindemittel ab, während die Polizei den Wagen abschleppen ließ. Nach rund eineinhalb Stunden war eine Fachfirma vor Ort, die die Straße reinigte. Der Fahrzeughalter muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Von Markus Holz