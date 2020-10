Nightwalks in Seelze: Frauen können sich anmelden

Seelze

Für das Projekt Nightwalks, bei dem Frauen und Mädchen am Mittwoch, 21. Oktober, zu abendlichen Spaziergängen aufbrechen, gibt es noch freie Plätze in beiden geplanten Gruppen. Das teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. „Ziel ist es, Gefühlen von Unsicherheit bei nächtlichen Situationen im öffentlichen Raum entgegenzuwirken“, sagt Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche zu dem Kooperationsprojekt der Stadt Seelze und der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover. Unterstützt wird die Aktion von Lichtkünstlerin Claudia Wissmann. Sie will an mehreren Stellen im Stadtgebiet lichtkünstlerische sowie theaterpädagogische Elemente nutzen.

Teilnahme ist kostenlos

Für die „Nightwalks“ bieten die Organisatorinnen zwei Gruppen mit jeweils zehn Teilnehmerinnen an. Pro Gruppe sind drei Termine geplant, die weitgehend im Freien vorgesehen sind. Die Termine für die erste Gruppe sind Mittwoch, 21. Oktober, Montag, 26. Oktober, und Mittwoch, 28. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr geplant. Die zweite Gruppe trifft sich am Donnerstag, 22. Oktober, Dienstag, 27. Oktober, und Donnerstag, 29. Oktober, jeweils um 18.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche unter Telefon (05137) 828180 oder per E-Mail an gabriela.giesche@stadt-seelze.de entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ausstellung im Alten Krug

Nach Abschluss der Spaziergänge ist für Montag, 9. November, um 18 Uhr die Eröffnung einer Ausstellung mit großformatigen Fotos und weiteren Eindrücken des Projekts im Veranstaltungszentrum Alter Krug geplant. Teil der Ausstellung ist zudem die Frauenrechtskonvention (CEDAW) der Vereinten Nationen und ihre Bedeutung für die kommunale Ebene. Nach der Eröffnung soll die Ausstellung an weiteren Orten im Stadtgebiet zu sehen sein.

Von Thomas Tschörner