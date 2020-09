Seelze

Die Polizei Seelze hat am Wochenende zwei Männer auf E-Scootern kontrolliert. In beiden Fällen sollen die Fahrzeuge nicht versichert gewesen sein. Einer der Fahrer soll unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Am Sonnabend um 12.25 Uhr stoppte die Polizei einen 27-jährigen Mann aus Hannover an der Klöcknerstraße. Für das Fahrzeug lag nach Polizeiangaben keine Versicherung vor, ein Versicherungskennzeichen fehlte. Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass der Mann unter Drogeneinfluss fährt, unterzogen sie ihn einem Vortest, der positiv ausfiel. Die Polizei ordnete ein Blutprobe an, untersagte die Weiterfahrt und ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Drogen am Steuer.

Im zweiten Fall von Sonntag gegen Mitternacht wird gegen einen 36-jährigen Seelzer ermittelt. Er war auf einem E-Scooter an der Hannoverschen Straße unterwegs. Auch dieses Fahrzeug soll nicht vorschriftsgemäß versichert gewesen sein.

Von Markus Holz