Neuer Träger: Letters Seniorentagesstätte soll jünger werden

Seelze

Diese Frauen haben der Stadt einen „riesigen Stein vom Herzen genommen“, betonte Bürgermeister Detlef Schallhorn: Nadine Reinke, Heidi Stempor und Karin Jendriczka vom DRK leiten künftig die Seniorentagesstätte in Letter. Der dortige Ortsverein hatte sich bereit erklärt, die Trägerschaft der Einrichtung in der Pestalozzistraße zu übernehmen. Jetzt haben die drei Frauen aus dem Vereinsvorstand der Vertrag im Rathaus der Stadt unterzeichnet.

Als „sehr, sehr schönen Termin“ bezeichnete Seelzes Verwaltungschef die feierliche Vertragsunterzeichnung. Schallhorn machte keinen Hehl aus seiner Dankbarkeit. Nachdem der örtliche Sozialverband des SoVD Ende 2020 seine Trägerschaft beendet hatte – man hat Probleme, den eigenen Vorstand zu besetzen, – drohte die Einrichtung schließen zu müssen. Und dabei ist die Tagesstätte an der Pestalozzistraße ein wichtiger Mittelpunkt für das Vereins- und soziale Leben in Letter. Mehrere Vereine nutzen sie, der Ortsrat tagt hier, und auch für private Veranstaltungen – Feiern etwa – werden Räume angemietet. Ein Träger, der die Belegung, Vermietung, Wartung und Co. organisiert, wurde also dringend gebraucht – und gesucht.

Bis zuletzt wurde noch renoviert: Die Seniorentagesstätte in Letter. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Nur das DRK zeigte Interesse

Doch auf die Anfrage der Verwaltung bei mehreren Vereinen meldete sich zunächst niemand – außer der DRK-Ortsverein Letter. „Mir war von Anfang an klar: Wir machen das, auch wenn es Arbeit bedeutet“, sagt Nadine Reinke, die auch ihre skeptischen Vorstandskolleginnen schließlich überzeugte. „Die Seniorentagesstätte muss am Leben erhalten werden“, ist sie sicher. Dies gelte allerdings nicht nur für Senioren. „Es soll ein Treffpunkt für alle werden“, kündigt sie an. „Vor allem Kindern wollen wir dort Programm bietet – das ist bislang im Ort ja spärlich gesät“, sagt sie. Aber auch Erwachsenen sollen Angebote finden – etwa Erste-Hilfe-Kurse.

Auch einen neuen Namen soll es in diesem Zusammenhang geben. Doch der sei noch nicht abschließend geklärt, so Reinke. „Spätestens zur Eröffnung aber.“ Diese peilen die DRK-Frauen für Ende Oktober, Anfang November an. Derzeit werde im Gebäude noch renoviert. Eine neue Küche wird Mitte Oktober angeliefert. Noch vorher soll dann eine Organisationsrunde mit den Vereinen stattfinden, die die Tagesstätte zuletzt nutzen. „Neue Ideen und Beteiligte sind uns ebenfalls willkommen“, kündigt Reinke an.

Stadt unterstützt Träger mit 10.000 Euro pro Jahr

„Uns war wichtig, dass die Seniorentagesstätte eine private Einrichtung bleibt“, sagt Bürgermeister Schallhorn. „Dann ist immer mehr Zug, mehr Engagement drin als bei öffentlichen Trägern“, gibt er zu. Dennoch ist die Stadt mit finanzieller Unterstützung beteiligt.

So stellt sie dem DRK eine Anschubfinanzierung in Höhe von 3000 Euro zur Verfügung. Der jährliche Zuschuss beträgt zunächst 10.000 Euro, wird aber angepasst, wenn sich zeigen sollte, dass die Höhe der Zahlung zu einem größeren jährlichen Überschuss führt oder wenn die Kosten der Betriebsführung durch die Einnahmen und den Zuschuss nicht gedeckt werden können. Das Budget wird jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der Trägervertrag ist auf Wunsch des DRK zunächst auf zwei Jahre begrenzt, verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt.

Die Vertragsunterzeichnung im Rathaus: Nadine Reinke, Heidi Stempor und Karin Jendriczka (sitzend, v.l.), dahinter Rüdiger Arndt (l.) und Detlef Schallhorn. Quelle: Simon Polreich

Dankbar für das Engagement des DRK ist auch der Letteraner Ortsrat, der zwischenzeitlich als Träger ins Spiel kam – ebenso wie eine Stiftung und ein noch zu gründender Trägerverein. „Wir hätten das aber eigentlich gar nicht leisten können“, sagte Letters stellvertretender Ortsbürgermeister Rüdiger Arndt, der ebenfalls bei der Vertragsunterzeichnung vor Ort war. „Gottseidank springen Sie ein.“

Vereine und Verbände, die die Seniorentagesstätte für Programm und Aktionen nutzen wollen sowie Privatleute, die die Räume für Veranstaltungen mieten möchten, können sich unter Telefon (0511) 40069913 sowie per E-Mail an buergertreff.letter@t-online.de melden.

Von Simon Polreich