Letter

Eigentlich hätte sie im Mai 2021 eingeweiht werden sollen – doch bei den abschließenden Bauarbeiten der Fahrradbrücke über der Leine zwischen Letter und Leinhausen kam es zum tragischen Unglück. Ein Arbeiter verlor damals sein Leben. Seitdem liegt das Bauvorhaben brach. Doch inzwischen ist ein Abschluss der Arbeiten in Sicht, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte.

Ursprünglich hätte die neue Brücke bereits Ende vergangenen Jahres fertig sein und die im Juli 2020 abgerissene Holzbrücke ersetzen sollen, die zahlreichen Fahrradfahrern und Fußgängern zuvor als Verbindung zwischen Letter und dem hannoverschen Stadtteil Stöcken diente. Die anspruchsvolle Ausführungsplanung und Prüfung der Brücke hatte jedoch mehr Zeit gebraucht als geplant. Doch auch aus dem zweiten Termin wurde nichts. Kurz vor Fertigstellung im Frühjahr 2021 kam es zum tragischen Unglück.

Ermittlungen nach Todesfall brachten Arbeiten zum Erliegen

Eine sechs Tonnen schwere Stahlpylone war am 18. Mai bei den Arbeiten umgestürzt und hatte einen Montagekorb getroffen. Darin: ein 22-jähriger Bauarbeiter, der durch die Wucht des Aufpralls sein Leben verlor, und ein weiterer Kollege, der verletzt wurde. Der Todesfall am 18. Mai kurz vor der Fertigstellung der Brücke, schockte auch Belit Onay: „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen und des Schwerverletzten“, sagte damals der Oberbürgermeister der Stadt Hannover, die als Bauherrin der Brücke fungiert. Wegen der Ermittlungen kamen die Arbeiten zum Erliegen.

Mai 20218: Ein sechs Tonnen schweres Bauteil stürzte auf zwei Arbeiter. Ein Mann kam dabei ums Leben Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Heute – rund fünf Monate nach dem Unfall – ist der Zugang zur Brücke an der Uferstraße in Letter immer noch abgesperrt. Hinter Bauzäunen sieht man Brückenteile lagern. Der Blick auf die Leine ist versperrt, an eine Überquerung nicht zu denken. Radfahrer und Fußgänger müssen weiterhin eine Umleitung nutzen. Warum ist nach so langer Zeit die Brücke immer noch nicht fertig?

„Das Aufstellen eines Demontagekonzeptes, die Bergung und Begutachtung der beschädigten Bauteile, die Materialbestellung und die erneute Fertigung der nicht mehr zu verwendenden Bauteile brauchen diese Zeit“, sagt Michaela Steigerwald, Sprecherin der Stadt Hannover.

Inzwischen steht fest: Mehrere Teile müssen ersetzt werden

Zuletzt waren Fachleute im Juli vor Ort, nachdem die Polizei die Unfalluntersuchungen abgeschlossen hatte. Bei der Begutachtung der geborgenen Bauteile wurde damals festgelegt, dass der vom Unfallgeschehen beteiligte Pylon zwar weiterverwendet werden kann. Die beschädigte Fahrbahnplatte sowie ein Teil der Brückenhänger müssen jedoch neu hergestellt werden, so Steigerwald. „Die Herstellung der neuen Bauteile im Stahlbaubetrieb ist in Arbeit.“

Ungenutzte Brückenteile liegen in einem abgesperrten Bereich. Quelle: Simon Polreich

Auch die Betonteile vor Ort müssen vor der erneuten Brückenmontage noch einmal saniert werden, da sie durch den Aufprall der Fahrbahntafel auf das Widerlager beschädigt wurden.

Mehrkosten entstehen der Stadt durch die Verzögerung zwar nicht, so Steigerwald. Bis die Brücke fertig wird, müssen sich Radfahrer und Fußgänger jedoch noch etwas gedulden: Zurzeit geht die Verwaltung von einer Montage im November aus, „sofern bei den noch erforderlichen Arbeiten keine unvorhersehbaren Probleme auftreten“. Die Brücke könnte dann noch im Dezember freigegeben werden.

Von Simon Polreich