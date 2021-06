Letter

Wann an der neuen Brücke an der Uferstraße über die Leine in Letter weiter gearbeitet wird, steht derzeit noch nicht fest. Bei den Arbeiten an der Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die eine marode und bereits abgerissene Holzbrücke ersetzen soll, war am 18. Mai ein 22-jähriger Bauarbeiter ums Leben gekommen, als ein sechs Tonnen schweres Bauteil umkippte und einen mit zwei Arbeitern besetzten Montagekorb traf.

Bislang sind die bei dem Unfall entstandenen Schäden noch nicht behoben worden, sagte Olja Yasenovskaya, Pressesprecherin der Stadt Hannover. Die Brücke ist eine wichtige Verbindung für Radfahrer zwischen Seelze und Hannover und ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Kommunen. Die Landeshauptstadt hat für das Bauvorhaben die Federführung übernommen. Der Unfall hatte für große Betroffenheit gesorgt. An der Unglücksstelle wurden Blumen abgelegt und in den Bauzaun gehängt.

Ausmaß der Schäden ist noch unklar

„Die ausführende Firma wartet zurzeit noch auf die Zustimmung des Gewerbeaufsichtsamtes zur Bergung der beschädigten Teile“, erklärte Yasenovskaya. Dafür habe die Baufirma ein Demontagekonzept zur Genehmigung vorgelegt. Anschließend könne der Schaden von Sachverständigen abschließend bewertet werden. Die beschädigten Brückenteile wie unter anderem ein Pylon und eine Fahrbahnplatte könnten dann entweder repariert oder müssten neu hergestellt werden. Erst danach könne die Brücke montiert werden. „Wann die Brücke nutzbar sein wird, steht noch nicht fest, da das Ausmaß der Beschädigungen noch nicht abschließend ermittelt werden konnte.“ Die Stadt Hannover rechne derzeit damit, dass es bis zu einer Eröffnung mindestens vier Monate dauern werde.

Von Thomas Tschörner