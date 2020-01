Modern Sounds Orchestra begeistert beim Neujahrskonzert

Seelze

Das Neujahrskonzert des Modern Sounds Orchestra (MSO) lockte am Sonnabend 230 Gäste in das Forum des Schulzentrums. Dirigent Henning Klingemann und seine 65 Orchestermitglieder hatten unter dem Motto Kult(tour) viele bekannte Titel im Repertoire. „Es ist ein Wortspiel: Kult, Kultur oder Tour – alle Bestandteile sind vertreten“, erläuterte der Dirigent zur Begrüßung das Motto des Konzertes. In seiner Ansprache erinnerte er auch noch einmal an das 25-jährige Bestehen, welches das Orchester mit vielen Konzerten im vergangenen Jahr erfolgreich feierte.

Captain Kirk, Mister Spock und Beethoven

Den Einstieg in die Kult(tour) schafften die Musiker gekonnt mit der Filmmusik aus „ Star Trek Into Darkness“. Damit weckten sie bei zahlreichen Zuhörern Erinnerungen an die Abenteuer von Captain Kirk, Mister Spock und Scotty. Die Ouvertüre zu Egmont von Ludwig van Beethoven bescherte den Besuchern einen Ausflug in die Welt der klassischen Musik. „Für uns war ganz klar, dass von ihm ein Stück dabeisein muss“, erklärte Klingemann und verwies auf den 250. Geburtstag des Komponisten.

Dirigent Henning Klingemann steht vor seinen 65 Musikern. Quelle: Heike Baake

Schnell verzauberten die Musiker mit ihren Instrumenten das Publikum. Dabei transportierten sie mit der Filmmusik aus „Jenseits von Afrika“ auch Erinnerungen an ihre Konzertreise nach Südafrika. Ein Jahr Planung sei für diese Reise nötig gewesen, erzählte Klingemann. Die besondere Tierwelt, die Begegnungen mit den Menschen und viele außergewöhnliche Erlebnisse hätten die Musiker von dort mitgebracht. Davon konnten sich die Konzertbesucher in der Pause überzeugen, denn die Eindrücke der Reise zeigte das Ensemble in einer Fotopräsentation.

Solomusiker begeistern Publikum

Besonders beeindruckt zeigte sich das Publikum von Oliver Rülicke, der als Soloposaunist Bert Appermonts „Colors“ gekonnt interpretierte. Gemeinsam mit dem MSO stellte er die vier Sätze des Musikstücks mit ihren Emotionen dar. Klingemann erklärte vorab, welche der Farben dort Pate standen. Rülicke spielt im Heeresmusikkorps Hannover und ist dort seit fünf Jahren Satzführer und Soloposaunist des Posaunensatzes.

Blumen für die Solisten Oliver Rülicke und Marc Rupp. Quelle: Heike Baake

Auch die Seelzerinnen Christa Heine und Anni Haarstrich waren von der Musik angetan. Heine war zum ersten Mal gekommen und fand den Solotrompeter am allerbesten. Marc Rupp überraschte mit den hellen Tönen des neu angeschafften Vibrafons, das er bei „A Tribute To Lionel“ zum Erklingen brachte. Der Hobbymusiker ist Schlagzeuger und spielt hauptsächlich Stabspiele im Orchester.

Insgesamt 1200 Konzertbesucher

Textsicher zeigten sich viele Konzertbesucher bei der Kult(tour) durch die Achtzigerjahre. Die Neue Deutsche Welle mit „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang und „Ohne dich schlaf ich heut’ Nacht nicht ein“ von der Münchener Freiheit kamen besonders gut an. Als Klingemann das Konzertende ankündigte, zeigte sich das Publikum damit gar nicht einverstanden und forderte lautstark zwei Zugaben. Das MSO beendete in Seelze die Reihe ihrer drei Neujahrskonzerte mit insgesamt 1200 Besuchern.

Von Heike Baake