Weihnachtsmarkt in Lohnde macht den Auftakt

Lohnde

Am Sonnabend, 30.November, ist es wieder soweit: Als erster Weihnachtsmarkt in Seelze beginnt dann um 15 Uhr der Weihnachtsmarkt rund um die Kirche Zum Barmherzigen Samariter in Lohnde. Elf kleine Holzhütten fügen sich dort zu einem stimmigen Ensemble zusammen und sorgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Nachdem der Markt am ersten Adventssonnabend mehrfach seinen Standort gewechselt hat, hat die Interessengemeinschaft Lohnde Vereine als Organisator nun offenbar einen idealen Platz gefunden. Seit 2017 gibt es den Weihnachtsmarkt am Platz an der Mechthildstraße, zuvor hatten der Schulhof und das Bürgerhaus sowie der Hof von Mauer Grages als Standorte gedient.

Musikprogramm lädt Besucher in der Kirche ein

Es ist erneut ein vielfältiges und breit aufgestelltes Programm, das die Besucher erwartet. Den Auftakt in der Kirche macht um 15 Uhr die integrative Kunst- und Musikschule, bevor um 15.45 Uhr der Musikverein Lohnde die Regie übernimmt. Es folgt die Gruppe Just for Fun um 16.30 Uhr, um 17.05 Uhr betritt der heimische Shanty Chor die Bühne. Zum Abschluss singt um 18 Uhr der Neue Chor.

Während Musik vor allem in der Kirche gespielt wird, gibt es auf dem Weihnachtsmarkt davor auch jede Menge Angebote für Kinder. Sie können sich beispielsweise beim Kinderschminken in ein buntes Fabelwesen verwandeln lassen oder ein paar gemütliche Runden auf dem Ponyrücken drehen. Etwas Geduld ist gefordert, damit beim Stockbrotbacken am Ende ein knuspriges Brot dabei herauskommt. Verschiedene Bastelangebote, leckerer Kinderpunsch und Spiele runden das Programm ab.

Kunsthandwerk finden Gäste im Hüttendorf

Ob Kunsthandwerk, selbst gezogene Kerzen, Strickwaren oder Holzschnitzereien – es gibt jede Menge Gelegenheit, schon für die ersten Weihnachtsgeschenke zu sorgen. Pilzpfanne, Fischbrötchen, Kartoffelpuffer, Schmalzbrote, Bratwurst und Pommes lassen dem Hunger keine Chance. Und sollten die Temperaturen zum ersten Advent schon winterlich werden, könne sich die Besucher bei Jagertee, Glühwein und warmen Hugo sowie in der Kaffeestube anschließend aufwärmen.

Verstärkt wird die weihnachtliche Stimmung zudem durch einen begehbaren Tannenwald. Die dafür genutzten Bäume sollen anschließend als Weihnachtsbäume verkauft oder auf einem weiteren Weihnachtsmarkt genutzt werden, teilt Rolf Zikowsky von der Interessengemeinschaft Lohnder Vereine mit.

Von Sandra Remmer