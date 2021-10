Letter

Als einfache Kontrolle eines Radfahrers hatte es angefangen – am Ende mussten die Beamten sogar Pfefferspray einsetzen, um den Mann „zu bändigen“: Der Polizei in Letter war in der Nacht zu Sonntag auf der Klöcknerstraße, Höhe Leineblick, ein Radfahrer aufgefallen, der gegen 22.15 Uhr ohne Licht auf dem Fußweg unterwegs war.

Als die Ermittler ihn kontrollieren wollten, sprang der Mann aus Mali jedoch vom Rad und flüchtete zu Fuß weiter auf der Klöcknerstraße. Auf seiner wilden Flucht beschädigte er den Spiegel eines Seat, bevor er unter einem Bauwagen „Schutz“ vor den Polizisten suchte. Als diese nun versuchten, ihn aus seinem Versteck zu holen und festzunehmen, leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Mann versucht Drogen unterm Bauwagen zu verstecken

Die Beamten beobachteten, wie der Malier Drogen unterm Bauwagen versteckte. Da alle Versuche, den Mann festzunehmen, aufgrund seiner heftigen Gegenwehr scheiterten, setzten die Polizisten schließlich Pfefferspray ein, um ihn „zu bändigen“, wie ein Sprecher mitteilte. Als die Festnahme endlich gelungen war, stellten die Beamten mehr als zehn Konsumeinheiten Kokain und Marihuana sicher.

Da der 24-Jährige keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte und wegen solcher Delikte schon mehrfach in Erscheinung getreten ist, wird er nun einem Amtsrichter vorgeführt, der über ein beschleunigtes Verfahren gegen den jungen Mann entscheidet.

Verletzt wurde bei der Aktion laut Polizei übrigens keiner der Beteiligten.

Von Simon Polreich