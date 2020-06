Lebenshilfe öffnet mit Vier-Stufen-Plan

Seelze

Es geht ruhig zu an diesem Vormittag in der Mensa der Lebenshilfe. Wo sonst Stimmengewirr gegen das Klappern von Geschirr ankämpft und die Mitarbeiter in fröhlicher Runde ihre Pause genießen, stehen sie nun mit dem erforderlichen Mindestabstand an der Essensausgabe und tragen Masken, die sie lediglich für die kurze Zeit des Essens abnehmen. Auch an den Tischen, die weit auseinander stehen, sind nur wenige Plätze besetzt. Knapp 80 Mitarbeiter sind am vergangenen Montag nach der gut zweimonatigen Zwangsschließung wieder an ihren Arbeitsplatz in der Lebenshilfe zurück gekehrt, das entspricht etwa 17 Prozent.

Nichts kann persönliche Kontakt ersetzen

„Wir hätten erwartet, dass wir früher wieder langsam anfangen dürfen“, sagt Lebenshilfe Vorstand Christian Siemers. Insbesondere für die betroffenen Mitarbeiter sei die Zeit des sogenannten Lockdowns – verbunden mit der Schließung der Werkstätten der Lebenshilfe – schwer gewesen. „Das kann schnell eskalieren“, bestätigt Werkstattleiter Jens Künzler. Viele der Mitarbeiter, die an Angststörungen, Antriebsschwäche und Depressionen leiden, neigten dazu, sich völlig in sich selbst zurückzuziehen, zu isolieren und abzukapseln. „Wir haben sie regelmäßig angerufen und versucht, so in Kontakt zu bleiben“, erzählt Künzler. „Wann kann ich wieder zurück kommen“, sei eine der häufigsten Fragen gewesen, die er gestellt bekommen habe. Und letztlich könne kein Telefon und kein WhatsApp den persönlichen Kontakt auf Dauer ersetzen. „Am härtesten trifft es diejenigen, die keine Angehörigen haben und alleine wohnen“, sagt Künzler. Auch für viele Familien, die auf einmal ihre Kinder mit Behinderung den ganzen Tag selber betreuen mussten, sei die Zeit zu einer Zerreißprobe geworden. Froh ist der Werkstattleiter deswegen, dass nun zumindest einige wieder an ihren Arbeitsplatz zurück kehren durften.

Jens Künzler erklärt die Regeln für die Umkleiden. Quelle: Sandra Remmer

„Wir haben einen Vier-Stufen-Plan erarbeitet“, sagt Siemers. Zuerst konnten die Mitarbeiter wieder in die Lebenshilfe kommen, die selbstständig zur Arbeit kommen können und nicht auf einen Fahrdienst angewiesen sind. Zudem sollten sie keiner Risikogruppe angehören und nach Möglichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen können“, erklärt Christian Siemers. „Außerdem sollten sie dazu in der Lage sein, ohne engen Kontakt zur Gruppenleitung arbeiten zu können“, ergänzt Künzler.

Christian Reckewerth ist einer von ihnen, auf den all diese Kriterien zutreffen. Zwei Monate hat er zu Hause gesessen. „Das war manchmal ziemlich langweilig“, sagt Reckewerth, der seit sieben Jahren in der Tischlerei der Lebenshilfe arbeitet. Sport und Computer hätten für Abwechslung gesorgt, aber „nun habe ich wieder meine geregelten Tagesablauf“, sagt der junge Mann. Aufgeklebte Piktogramme, Hinweisschilder mit Regeln und Sicherheitslinien erinnern die zurückgekehrten Mitarbeiter nun daran, wie sie sich nach den Hygieneregeln verhalten müssen. Nur noch zwei Personen dürfen sich beispielsweise gemeinsam in den Umkleiden aufhalten, vor Corona waren es mehr als zehn. Wenn wieder mehr Mitarbeiter in die Werkstätten kommen, müssen weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. „Zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen werden wir dann Plexiglasscheiben als Abtrennung anbringen“, nennt Künzler ein Beispiel.

Jens Künzler (von links), Christian Siemers und Pressereferent Gerrit Nolte hoffen, bald wieder mehr Mitarbeiter in den Werkstätten begrüßen zu können. Quelle: Sandra Remmer

Respekt vor möglicher Infektion

Nächstes Ziel sei, auch die Bewohner aus den Wohngruppen wieder in die Lebenshilfe zu holen, die derzeit in völliger Isolation leben. „Dazu müssen die Bewohner geschlossen in einer Gruppe gebracht und wieder abgeholt werden. Auch müssen sie dafür in derselben Werkstatt arbeiten, auch wenn sie zuvor einen anderen Arbeitsplatz hatten“, beschreibt Künzler die zweite Stufe. Die dritte Stufe sieht vor, dass etwa die Hälfte der Belegschaft wieder in den Werkstätten arbeitet. Der Zeitpunkt dafür hänge davon ab, wie sich die Infektionszahlen weiter entwickeln. Wann letztlich alle 460 Mitarbeiter wieder in der Einrichtung arbeiten können, sei noch ungewiss. Siemers und Künzler befürchten, dass es bei einigen aufgrund ihrer Einschränkung schwer werden kann, die notwendigen Regeln einzuhalten. Wir hoffen, dass sich die neu dazu kommenden von denen, die schon länger wieder hier sind, die Verhaltensregeln abgucken“, erklärt Künzler. Denn: „Wir haben großen Respekt davor, dass möglicherweise eine Infektion auftreten könnte“, sagt Siemers.

Von Sandra Remmer