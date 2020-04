Kulturbüro sucht kreative Ideen

Seelze

Kreativ in der Krise: Unter diesem Motto ruft das Kulturbüro der Stadt alle Seelzer dazu auf, kreative Ideen für die Zeit des Zuhausebleibens einzusenden, um sie dann auf der Homepage der Stadt in der Rubrik „Tipps und Hilfen für die Corona-Zeit“ zu veröffentlichen. Als Leiterin des Kulturbüros weiß Gabriele Hartinger-Irek, dass viele Seelzer die gegenwärtige besondere Zeit für eine neue Art des Ausprobierens nutzen. Sie ist davon überzeugt, dass vielfältige neue Formen der Kreativität wachsen, deren Ergebnisse mit Hilfe des Kulturbüros über die Internetseite der Stadt kommuniziert werden könnten. Deshalb ruft sie dazu auf, einen selbst entwickelten Tipp für die Gestaltung der Zuhause-Zeit an das Kulturbüro zu schicken.

Kreativität kennt keine Grenzen

Möglich ist zum Beispiel, ein etwa eineinhalbminütiges Kurzvideo mit einem Lied oder Musikstück, mit Bewegungsmöglichkeiten auf kleinem Raum, einer Theatersequenz, einem Spiel oder einer Anleitung für ein kleines Kunstwerk zu drehen und einzusenden. Gerne kann der Kurzfilm auch eine Videokonferenz mit mehreren Personen wiedergeben, die in ihrem eigenen Zuhause oder im Garten agieren. Eingesendet werden können auch Buchtipps, eine Anleitung für ein unterhaltsames Spiel oder Bastelideen – der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt.

Perfektion steht nicht im Vordergrund

Wer eine Filmsequenz beitragen möchte, sollte einen Link zu den Internetplattformen Youtube, Facebook oder zur eigenen Homepage einfügen. Bastel- oder Spielanleitungen können auch als Text oder Bild geschickt werden. Das Kulturbüro kümmert sich dann darum, dass der Inhalt online auf der städtischen Homepage unter der Rubrik „Tipps und Hilfen für die Corona-Zeit“ erscheint.

„Technische Perfektion steht bei unserer Idee nicht im Vordergrund.Wer mitmachen möchte, macht es eben so gut er kann“, ermuntert Gabriele Hartinger-Irek. „Wir freuen uns über jeden Beitrag“. Wer einen Idee einsenden möchte, schickt ihn an irene.cholewinski@stadt-seelze.de. Fragen zu dem Projekt beantwortet Gabriele Hartinger-Irek unter kulturbuero@stadt-seelze.de.

