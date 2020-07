Seelze

Seit einer Woche hat die Kristalltherme ihre Türen wieder für Besucher geöffnet – nach einer coronabedingten viermonatigen Schließzeit. Neben dem Saunabereich ist auch das Sportbecken wieder geöffnet. Mit durchschnittlich 400 Besuchern täglich zieht Betriebsleiter Tim Schmidt eine durchwachsene Bilanz und sieht noch Luft nach oben. „Das ist ausbaufähig. Sicher muss sich auch erst einmal herumsprechen, dass die Therme wieder geöffnet hat. Wir hoffen, dass die Besucherfrequenz sich weiter erhöht“, sagt Schmidt. Zumal die Therme trotz eingeschränkter Besucherzahlen 100 Prozent der Energie- sowie Personalkosten stemmen muss.

Hygienekonzept sorgt für Sicherheit

In einem penibel ausgearbeiteten Hygienekonzept ist aufgelistet, welche Sicherheitsvorkehrungen wegen Covid-19 in der Therme gelten. Blaue Aufkleber vor dem Eingang erleichtern den Gästen das Einhalten des Abstands, im Kassenbereich und in den Umkleiden herrscht Maskenpflicht. In allen Bereichen wie Saunen, Becken, Umkleiden und Gastronomie muss zudem der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. An mehreren Stellen sind Spender mit Desinfektionsmittel installiert. Außerdem verhindert ein Einbahnstraßensystem Warteschlangen und Staus. Jeder, der die Kristalltherme besuchen möchte, muss am Eingang einen Kontaktbogen ausfüllen. Wer möchte, kann dieses Formular bereits zu Hause aus dem Internet herunterladen und ausgefüllt mitbringen.

Anzeige

Michelle Klever serviert den Gästen unter Einhaltung der Corona-Regeln ihre Getränke. Quelle: Sandra Remmer

Weitere NP+ Artikel

Besucher halten sich an Auflagen

„Die Besucher nehmen die Auflagen problemlos an und haben sich alle daran gehalten“, schildert Schmidt seine Beobachtungen eine Woche nach der Wiedereröffnung. „Die Gäste waren einfach froh, nach so langer Zeit wieder kommen zu dürfen, bekannte Gesichter zu sehen, mit uns zu sprechen“, ergänzt Mitarbeiterin Michelle Klever. Weil die gesamte Anlage sehr großzügig gestaltet ist, rechnen Schmidt und seine Mitarbeiter damit, stets ausreichend Platz für die Besucher zu haben. Welche Entwicklungen im Herbst und Winter kommen werden, sei ungewiss. „Die Situation kann sich schnell ändern, vielleicht können wir im Herbst auch wieder zu mehr Normalität zurückkehren“, zeigt Schmidt sich hoffnungsvoll. Anhand des Kassensystems könne man jederzeit sehen, wie viele Besucher sich gerade in der Therme aufhielten. So könne eine eingeschränkte Besucherzahl – die Kristalltherme verwendet dafür einen internen Schlüssel – sicher eingehalten werden.

Weil manche Dinge wegen der Auflagen aber nicht möglich sind, hat sich das Team der Kristalltherme einige Neuheiten einfallen lassen. Nicht gestattet sind derzeit zum Beispiel Saunaaufgüsse, bei denen das Aroma per Wedeln in der gesamten Sauna verteilt wird und die in der Kristalltherme zu den regelmäßigen Angeboten zählen. „Unsere Aufgussmeister setzen jetzt auf Kräuter. Mit Eukalyptus, Birke, Pfefferminze oder ätherischen Ölen bekommt die Sauna nun einen eigenen, aromatischen Duft, ohne den typischen Aufguss“, erklärt Schmidt. Dieses neue Aromaerlebnis komme bei den Gästen sehr gut an. Auch auf ein Bad im Whirlpool oder einen Besuch in der Infrarotkabine müssen die Besucher momentan verzichten.

Von Sandra Remmer