Harfenistin Konstanze Kuß und Querflötistin Gudrun Wagner planen gleich zwei Auftritte am Sonnabend, 12. September, in Harenberg. Bei der Reihe 12x K treten sie um 19 Uhr sowie um 20.30 Uhr in der St.-Barbara-Kirche auf, damit alle Freunde ihrer Darbietung auch in den Konzertgenuss kommen können. Konstanze Kuß kennt man in der St. Barbara-Kirche bereits sehr gut, denn immer wieder erfreut die Harfenistin ihr Publikum mit beeindruckender Musikalität, gepaart mit unglaublicher Fingerfertigkeit. Die zweite im Bunde ist Gudrun Wagner. Sie studierte Querflöte an der Hochschule für Künste Bremen und ist als freischaffende Flötistin, Orchestermusikerin und Musikpädagogin unterwegs.

Der Facettenreichtum der Sololiteratur für Flöte begeistert Gudrun Wagner ebenso, wie Musik aus Indien, dem Orient oder Japan. „Die Kombination mit dem Instrument Harfe finde ich besonders interessant“, sagt Wagner. So erwartet die Zuhörer ein bezaubernder Konzertabend mit Geschichten aus der Welt der Künstlerinnen voller Brillanz, Leichtigkeit und Farbenreichtum. Neben Werken von Anna Amalie von Preußen und Clara Schumann werden auch die Werke von originellen Komponisten gespielt. Das Konzert um 19 Uhr und das Konzert um 20.30 Uhr werden jeweils ohne Unterbrechung durch eine Pause durchgespielt, der Eintritt zu einer Vorstellung kostet 15 Euro. Veranstaltungsort ist die St.-Barbara-Kirche an der Harenberger Meile 31.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Petri & Waller in Seelze und der Total-Tankstelle in Harenberg. An der Abendkasse sind nur Restkarten vorhanden, sofern die Vorstellungen nicht schon ausverkauft sind.

