Alexander Masthoff wurde 1972 geboren und verbrachte seine Kindheit in der Fichtestraße in Seelze. Er besuchte die Grund- und die Hauptschule in Seelze und machte im Anschluss eine Ausbildung zum Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr bei der Deutschen Bahn. Von 1993 bis 1994 besuchte er die Fachoberschule für Wirtschaft in Wunstorf. Es folgte ein Studium für Wirtschaft-, Steuer- und Finanzrecht an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Rinteln.

Von 1999 bis 2008 arbeitete Masthoff als Steuerfahndungsassistent und Sachbearbeiter beim Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Hannover, seit 2008 ist er Sachgebietsleiter und seit 2020 stellvertretender Referatsleiter bei der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.

Seit seiner Jugend engagiert sich der 48-Jährige auch ehrenamtlich in Seelze. Über die Arbeit im Stadtjugendring und im Städtepartnerschaftskomitee Seelze trat er 2001 in die SPD ein. In der Partei war er unter anderem Vorsitzender der Jusos und von 2007 bis 2016 Ortsvereinsvorsitzender. Von 2001 bis 2016 saß Masthoff für die SPD im Ortsrat Seelze, seit 2011 ist er Mitglied im Stadtrat. 2015 kandidierte er für die Sozialdemokraten für das Bürgermeisteramt, unterlag aber Detlef Schallhorn.