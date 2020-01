Die knapp 70 Jahre alten Fichten im sogenannten Schweineholz in Seelzes Stadtteil Dedensen mussten gefällt werden. Spaziergänger sind angesichts des Kahlschlags irritiert. Doch nur so ließ sich verhindern, dass Borkenkäfer auch die Laubbäume zerstören. Schuld an der Plage ist laut Forstgenossenschaft der Klimawandel.