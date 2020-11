Seelze

Die Bäume werden abgesägt, und das ist nicht gut für die Welt – das war der Grund, warum sich der neunjährige Erald für das Thema „Baumschutzverordnung“ der Kinderkonferenz interessierte. Dieses Thema stand am Freitag in der Mehrzweckhalle der Regenbogenschule im Mittelpunkt.

Fast 40 Schüler kamen, zum großen Teil waren es Klassensprecher, aber auch interessierte Klassenkameraden hatten die Möglichkeit genutzt, an der Zusammenkunft teilzunehmen. „Es ist erstaunlich, wie viele Schüler freiwillig kommen, obwohl es die sechste Stunde ist und sie nach Hause gehen könnten“, sagte Lehrerin Jana Rodenbeck. Gemeinsam mit dem Schulsozialpädagogen Bekir Bulut betreut sie die Kinderkonferenz, die im 14-tägigen Rhythmus anberaumt wird. Die neunjährigen Schülerinnen Gamze, Milana, Alexandra und Elisabeth übernahmen die Moderation der Konferenz und überzeugten durch ihren souveränen Auftritt.

Das Einhalten der Corona-Maßnahmen stellte in der Mehrzweckhalle kein Problem dar. Quelle: Heike Baake

Naturschutzbeauftrager als Gast

Passend zum Thema hatten die Schüler Seelzes Naturschutzbeauftragten Willi Raabe eingeladen. Sein Ziel sei es, so erklärte er, den Kindern Umweltthemen nahezubringen, an die sie sich später noch erinnern könnten. Die Regenbogenschüler hatten sich auf das Treffen mit dem Fachmann vorbereitet. Sensibilisiert für das Thema Baumschutz wurden sie vorab direkt vor Ort, denn um Platz für den Neubau der Mensa zu schaffen, wurden auf dem Schulgelände Eichen gefällt. Auf der vergangenen Kinderkonferenz hätten sich die Schüler dann entschieden, so Bulut, dass auf dem Gelände der Regenbogenschule in Zukunft kein Baum mehr wegkommen soll.

Aus der Klasse 4d kommen außer den Klassensprechern noch weitere Schüler zur Konferenz. Quelle: Heike Baake

Alle Konferenzteilnehmer hatten die Gelegenheit, sich zum Thema zu äußern und konnten Fragen an Raabe stellen. Diese Gelegenheit nutzten viele von den Zweit- bis Viertklässlern und übernahmen gern das Mikrofon, um ihre Anliegen anzubringen. Warum Bäume gefällt werden, warum es in Städten so wenig von ihnen gibt oder was man in Zukunft tun könnte – darauf fand der Naturschutzbeauftragte schnell Antworten.

Unterschriftensammlung und Demo

Und über die fast einstimmige Abstimmung für einen Brief an den Bürgermeister dürfte sich der Umweltschutzbeauftragte sehr gefreut haben. „Wir könnten auch einen Zettel an die Partei Die Grünen schreiben“, rief ein Konferenzteilnehmer und erhielt dafür viel Zustimmung. „Vielleicht könnten wir auch eine Demo organisieren“, meinte ein anderer.

Raabe zeigte sich von so viel Engagement, Interesse und Ideenreichtum gerührt. „Ich freue mich, dass Kinder etwas tun, sich für die Umwelt interessieren und die Bäume erhalten wollen“, sagte er. Vielleicht, so hofft er, könne die Unterschriftensammlung auch schon zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau und Umwelt vorliegen. Das Gremium tagt allerdings schon am 1. Dezember und ob die Schüler diesen kurzfristigen Termin einhalten können, ist noch ungewiss.

