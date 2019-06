Seelze

Brennende Kartons haben am Montag um 8.38 Uhr einen Feuerwehreinsatz am Immengarten im Gewerbegebiet Seelze-Süd ausgelöst. Eine Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Norbert Bittner sind die Kartons vermutlich durch Funkenflug bei Flexarbeiten in Brand geraten. Als die elf Einsatzkräfte der Seelzer Feuerwehr an der Multifunktionshalle eintrafen, hatte der Eigentümer den Brand bereits selbst gelöscht. Wegen des Qualms lüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude.

Von Sandra Remmer