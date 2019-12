Das hat die Jugendfeuerwehr Gümmer für den Weihnachtsmarkt vorbereitet

Gümmer

Die Jugendfeuerwehr lädt für Sonntag, 15. Dezember, 12 Uhr, zu einem Weihnachtsmarkt hinter der Feuerwache an der Friesenstraße 1 ein. Deftiges vom Grill, schmackhafte Puffer und eine Kaffeetafel bereiten die Organisatoren im Winterwald vor.

Weihnachtsmann wird erwartet

Die kleinen Besucher können sich auf ein Kinderkarussell, Stockbrot und den Weihnachtsmann freuen. Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, kann unter dem Angebot der Hobbykünstler auswählen oder mit etwas Glück etwas bei der Tombola gewinnen.

Spenden für Tombola gesucht

Wer sich noch mit einer Sachspende an der Tombola beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an ofw-guemmer@htp.de wenden oder telefonisch Kontakt aufnehmen mit Andrea Grages unter der Rufnummer (0172) 2048549, Tobias Nötzel unter (0172) 5276899 oder Günther Weinreich unter (0178) 8549762. Der Erlös des Weihnachtsmarktes ist für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr vorgesehen.

Von Heike Baake