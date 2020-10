Seelze

Leuchtende Kürbisse, jede Menge Obst und ein paar formschön zusammengebundene Getreideähren sind in vielen Kirchen eine ebenso typische wie farbenfrohe Dekoration zum Erntedank-Gottesdienst, der traditionell am ersten Sonntag im Oktober gefeiert wird. Viele Seelzer Gemeinden laden deshalb für den 4. Oktober zu Gottesdiensten ein – unter der Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.

Gottesdienst auf einem echten Bauernhof

Die Dreieinigkeits-Kirchengemeinde feiert ihren Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in Kirchwehren. Lektor Kai Kromholz wird das Fest auf dem Hof von Landwirt Henning Narten und seiner Familie am Kirchwehrener Ring 11 unter freiem Himmel gestalten. Der Musikzug der Feuerwehr Kirchwehren sorgt für Musik. Das anschließende Mittagessen wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben, wie Kromholz mitteilt.

Konfirmationsgottesdienst in Lohnde

Ebenfalls um 10 Uhr feiert Pastorin Sigrid Goldenstein in der Kirche Zum Barmherzigen Samariter in Lohnde den Konfirmationsgottesdienst mit Jugendlichen, die damit zu vollwertigen Mitgliedern der Kirchengemeinde werden.

Messe, Taufe und Meditation in der Heiligen Dreifaltigkeit

Seelzes katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit feiert ihre Heilige Messe um 11 Uhr, um 12.30 Uhr folgt eine Tauffeier. Um 19 Uhr gibt es zudem ein Meditatives Abendgebet. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt, deshalb sind Anmeldungen im Pfarrbüro unter Telefon (05137) 2410 notwendig.

15 Teilnehmer können Erntedank in Velber feiern

Pastor Uwe Siemers-Ziegler lädt ebenfalls zum Erntedankgottesdienst in Velbers Gemeindehaus ein. Beginn ist um 10 Uhr. Teilnehmen dürfen maximal 15 Teilnehmer.

Erntedank in neuem Gewand

Die Kirchengemeinde Dedensen will ihren Erntedankgottesdienst im neuen Gewand um 11 Uhr in der Hase-Kirche feiern. Erntegaben zum Schmücken des Altars können zum Gottesdienst mitgebracht oder schon am Sonnabend, 3. Oktober, ab 10 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem Mittagstisch vor dem Pfarrhaus ein. Klaus-Friedl Salein vom Kirchenvorstand freut sich über die Möglichkeit der Begegnung, weil in Corona-Zeiten viele Veranstaltungen im Ort ausgefallen seien. Wem der Sinn anschließend nach einem Stück Kuchen steht, ist in der Heimatscheune willkommen.

Erntedank ganz klassisch

Pastor Nikolaus Kondschak wird um 11 Uhr einen klassischen Gottesdienst in der St.-Barbara-Kirche in Harenberg gestalten. „Wir verfolgen das Prinzip Hoffnung und gehen davon aus, dass so viele Gottesdienstbesucher kommen, wie auch in die Kirche hineinpassen“, sagt Kondschak.

Der musikalische Gottesdienst

In Letter wird um 14 Uhr der Einführungsgottesdienst für Kreiskantorin Annette Samse gefeiert. Den Gottesdienst gestalten Superintendent Karl Ludwig Schmidt und Pastor Andreas Hausfeld. Der erste Teil findet mit geladenen Gästen in der St.-Michael-Kirche statt, obwohl das Gotteshaus derzeit wegen der Sanierungsarbeiten dort weder über Strom noch Heizung verfügt. Der Gottesdienst wird auf das Außengelände übertragen. Wer sich dann persönlich ein Bild von Harald Röhrigs Nachfolgerin machen möchten, ist um 14.45 Uhr auf dem Außengelände willkommen. Stehplätze unter freiem Himmel stehen in jedem Fall zur Verfügung, einige Sitzplätze wird es ebenfalls geben, wie Pastor Andreas Hausfeld mitteilte.

Von Patricia Chadde