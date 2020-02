Industriepark für Seelze? SPD-Politiker Aller möchte weitere Firmen bei Honeywell ansiedeln

Seelze

SPD-Ratsherr Heinrich Aller wirbt dafür, am Honeywell-Gelände einen Industriepark anzusiedeln. Er fordert ein nachhaltiges Konzept für den Industriestandort an der Wunstorfer Straße. Verfügbare Flächen von Honeywell (vormals Riedel-de-Haen) könnten für die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen genutzt werden. Damit greift Aller eine Idee auf, die er bereits als Landespolitiker in die Diskussion eingebracht hatte. „Die Entwicklung eines Industrieparks ist nach wie vor aktuell und andernorts erfolgreich gelungen“, sagt der ehemalige Finanzminister und langjährige frühere Landtagsabgeordnete.

Kontinuierliche Bemühungen um Erhalt des Standorts

Es ginge darum, den Standort Seelze breiter aufzustellen, sagt Aller. Deshalb sei im Interesse qualifizierter Arbeitsplätze und einer Branchenvielfalt in der Region Hannover ein „Schulterschluss“ zwischen den Akteuren geboten. Der Sozialdemokrat verweist auf die kontinuierlichen Bemühungen der Stadt, den Standort zu erhalten. „Wer monostrukturell aufgestellt ist, bleibt immer abhängig von Unternehmensentscheidungen.“ Deshalb sei die Ansiedlung weiterer Betriebe auf dem Gelände zwischen Seelze und Lohnde sinnvoll. Ein Bebauungsplan für die Flächen sei vorhanden, jetzt ginge es um die Suche nach Interessenten.

Honeywell ist einer der größten Arbeitgeber Seelzes

Bereits im Jahr 2006 hätten Vertreter von Land, Region und Stadt zusammen mit Honeywell, dem größten Arbeitgeber Seelzes, das gemeinsame Vorgehen erörtert, sagte Aller auf Anfrage. Tatsächlich sei die Diskussion aber bereits in den Jahren 1986 und 1996 geführt worden. Damals sei es um die Sicherung von Arbeitsplätzen und Umweltschutzfragen gegangen, berichtet der Kommunalpolitiker. Auch heute noch sei die Frage aktuell, wie der Standort für Fachkräfte gesichert werden könne und auch Ausbildungsmöglichkeiten für Chemiefacharbeiter erhalten blieben. „Die Frage ist, ob man nicht mit den Amerikanern zu einer gemeinsamen Strategie kommen kann.“

Aller sieht Wirtschaftsförderung in der Pflicht

Gleichzeitig sei klar, dass Seelze nur einer von vielen Honeywell-Standorten weltweit sei. Gefordert sei deshalb die Wirtschaftsförderung im Rathaus. Zusätzlich müsse die Wirtschaftsförderung der Region und das Landesministerium mit ins Boot geholt werden, fordert Aller.

Stadt führt regelmäßige Gespräche

Der SPD-Ratsherr rennt damit bei der Verwaltung offene Türen ein. „Wir sind weiter in ständigem Kontakt mit Honeywell“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Die Verwaltung habe erst kürzlich mit der neuen Geschäftsführung gesprochen. Fricke betonte zugleich, dass die Stadt aber kaum Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen des Betriebes habe.

Honeywell arbeitet an Verbesserungen

Honeywell selbst hält sich in Sachen Industrie- oder Gewerbepark bedeckt. „Als Teil unseres üblichen Geschäftsprozesses sucht Honeywell ständig nach Möglichkeiten die Produktivität, Leistung, Effizienz und das Kostenmanagement zu optimieren“, sagt Honeywell-Sprecher Matthias Wowtscherk. So könnte das Unternehmen die Kundenanforderungen besser bedienen und wachsen. „Wenn oder falls Vorschläge gemacht werden, die sich auf unsere Standorte auswirken könnten, kommunizieren wir dies zunächst an alle direkt Betroffenen und in Übereinstimmung mit allen für diese Situation geltenden Gesetze und Regelungen“, sagte Wowtscherk.

Von Thomas Tschörner