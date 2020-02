Holzbrücke in Letter wird abgerissen

Letter

Fußgänger und Radfahrer, die von der Uferstraße aus die Leine überqueren möchten, um von Letter nach Hannover zu gelangen, müssen derzeit eine Umleitung in Kauf nehmen. Auch eine Flussdurchfahrt ist aktuell nicht möglich. Eine routinemäßige Überprüfung im September hatte ergeben, dass die Brücke aufgrund von Fäulnisschäden an der Stützkonstruktion einsturzgefährdet ist. Seither ist die Brücke weitläufig abgesperrt und mit Bauzäunen gesichert.

In der Sitzung des Ortsrats Letter am Montagabend ist nun erstmals die Kommunalpolitik darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Überbau der Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Da die Grenze zwischen Seelze und der Landeshauptstadt Hannover genau in der Mitte der Leine verläuft, müssen sich die beiden Städte die Kosten für den Neubau teilen.

Prüfung bestätigt Einsturzgefahr

Für den Rückbau der Brücke rechnet Seelze mit Kosten von etwa 100.000 Euro. Diese Ausgabe soll aus nicht benötigten Haushaltsmitteln des vergangenen Jahres finanziert werden. Bereits im Frühjahr soll mit dem Rückbau begonnen werden, sodass zumindest die bislang ebenfalls gesperrte Flussdurchfahrt für den Wassersport wieder freigegeben werden kann.

Der Rückbau der Brücke ist vor allem auch deswegen eilig, weil Nachprüfungen ergeben haben, dass die Fäulnis weit vorangeschritten ist. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bauwerk die Kräfte aus Eigengewicht und Windlast nicht mehr tragen kann und einstürzt. Die Fäulnisbildung ist auch der Grund, weshalb eine Sanierung der Brücke aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht infrage kommt. Auch eine kleinteilige Verstärkung mit dem Ziel, die Brücke kurzfristig wieder für den Verkehr freigeben zu können, schließen die beteiligten Städte aus.

Fäulnisschäden machen einen Rückbau der Brücke erforderlich. Quelle: Sandra Remmer

Kosten für Neubau werden ermittelt

„Die Kosten für den Neubau sind bislang noch nicht ermittelt“, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Derzeit befasse sich das Tiefbauamt in Hannover mit der Ausarbeitung. Die politischen Gremien in Seelze und Hannover sollen dann im März eine entsprechende Beschlussvorlage erhalten. Wenn alles nach Plan verlaufe, können Ausschreibungen und Auftragsvergabe im April erfolgen. Im Juli könne mit dem Neubau der Brücke begonnen werden. Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Brücke ist Teil des grünen Rings

Bei der betroffenen Brücke über die Leine handelt es sich um eine sogenannte Schrägseilholzbrücke aus dem Jahr 1988. Sie überführt einen Fuß- und Radweg im Landschaftsschutzgebiet in den Maschwiesen von Hannover an die Uferstraße in Letter und ist Teil des grünen Rings der Landeshauptstadt. Die Schrägseile sind aus Stahl und die Gründungskonstruktion aus Stahlbeton. Bis zur Flussmitte steht die Brücke im Eigentum der jeweils beteiligten Kommune.

