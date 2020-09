Hier können Sie in Seelze kostenlos Obst ernten

Seelze

Rechtzeitig zum beginnenden Erntedank präsentieren sich auch in Seelze viele Bäume und Sträucher entlang der Straßen voller reifer Früchte, Nüsse und Beeren. Edit Gaal, im Rathaus zuständig für Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz, weist alle Bürger darauf hin, dass sie sich an diesem Angebot bedienen dürfen. „Jeder, der möchte, darf sich Obst von den Bäumen auf frei zugänglichen Flächen nehmen, die an kommunalen Straßen, in Parks, auf Spielplätzen oder an Feldwegen stehen“, sagt auch Stadtsprecher Carsten Fricke.

Obst soll nicht nur der Natur überlassen werden

„Das Obst von Bäumen, die im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen oder durch Umweltprojekte von der Stadt Seelze gepflanzt worden sind, soll nicht rein der Natur überlassen werden, sondern auch Menschen als Lebensmittel dienen“, ergänzt Fricke. Dies gilt insbesondere für das Obst von den von der Stadt angepflanzten Bäumen an Straßen und Feldwegen, in Parkanlagen wie dem Bürgerpark Seelze sowie auf den frei zugänglichen kommunalen Streuobstwiesen.

Als Standorte in Seelze nennt Fricke zum Beispiel den Spielplatz hinter dem Alten Krug und den Seelzer Bürgerpark. Frei zugängliche Streuobstwiesen gebe es zudem in Kirchwehren und Lathwehren. Ansprechpartner dafür seien die Ortsbürgermeister Maik Rückwardt und Jens Seegers. Auf der Internetseite mundraub.org finden sich zudem weitere Tipps für die kostenlose Ernte, wie zum Beispiel Schlehen am Fahrradweg entlang der Garbsener Landstraße, Mirabellen am Kanal in Dedensen, Holunder am Wiesenweg in Letter und Brombeeren am Spielplatz an der Wasserfurche in Letter.

Verein Historische Maschinen gibt Apfelsaft ab

Anders verhalte es sich hingegen mit den eingezäunten Streuobstwiesen, auf denen zwecks Grünpflege oftmals auch Schafe weideten. Für diese Streuobstwiesen gebe es spezielle Nutzungskonzepte und Partnerschaften mit Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten, die das vorhandene Obst dort ernten und weiterverarbeiten.

Der Verein Historische Maschinen Seelze zum Beispiel hat in diesem Jahr mehr als 600 Kilogramm Äpfel und Birnen geerntet und anschließend zu Saft verarbeitet. Wer Interesse an dem naturbelassenen Obstsaft hat, kann sich beim Vereinsvorsitzende Hans-Heinrich Hilgert unter Telefon (05137) 94487 oder (0176) 7663400 melden.

Von Sandra Remmer