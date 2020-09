Seelze

Bei vielen hat die Corona-Krise vor allem eins bewirkt: Sie haben die Zeit des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen dazu genutzt, mit dem Fahrrad oder zu Fuß Ausflüge in die nähere Umgebung zu unternehmen. Viele haben dabei Orte entdeckt, die sie nie zuvor wahrgenommen haben. Ob der Biergarten im Bürgerpark, die alte Kapelle in Gümmer oder der Radweg entlang des Mittellandkanals – es gibt viele Orte in Seelze, die diese Stadt besonders lebenswert machen. Viele Orte kennt man, doch einige sind auch versteckt und vielleicht sogar unentdeckt.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte

Für unsere Reihe „Heimatliebe“ suchen wir sie alle. Zeigen Sie uns Ihre Lieblingsorte und erzählen Sie uns die Geschichten dazu. Ist es vielleicht eine Schaukel auf dem Spielplatz, eine Bank vor der Schule, ein besonderer Baum im Park? Wo lohnt es sich in Harenberg, Döteberg, Velber, Gümmer und Kirchwehren, ganz genau hinzuschauen? Wir möchten herausfinden, was die Menschen an Seelze schätzen und warum sie sich in dieser Stadt zuhause fühlen.

Melden Sie sich mit Ihrer Geschichte in der Redaktion. Schicken Sie eine E-Mail an seelze@haz.de, schreiben Sie uns bei Facebook bei HAZ Seelze oder rufen Sie unter Telefon (0 51 37) 8 11 72 12 an.

Von Sandra Remmer