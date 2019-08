Seelze

Gerade ältere Radfahrer und Kinder fühlen sich auf der Hannoverschen Straße nicht sicher, findet die SPD-Fraktion im Ortsrat Seelze. Daher fordert sie in einem Antrag an den Ortsrat die Markierung eines Schutzstreifens. Ein hervorgehobener Bereich für Radfahrer sorge für eine optische Verengung der Fahrbahn und erhöhe die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf andere Verkehrsteilnehmer.

Zudem hofft die Fraktion, dass so die Geschwindigkeit reduziert werde. Durch einen Schutzstreifen könne man auch Bürger ermutigen, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad Erledigungen in der Innenstadt zu machen, sagt Petra Fischer von der SPD-Ortsratsfraktion.

Auch weiter Tempo 30

In einem weiteren Antrag, über den der Ortsrat in seiner Sitzung am 2. September beraten wird, fordert die SPD, dass auch nach der Sanierung der Hannoverschen Straße die Beschränkung auf Tempo 30 beibehalten werden soll. Die Reduzierung habe sich positiv auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ausgewirkt, heißt es. An der Straße befänden sich ein Altenheim, eine Seniorenwohnanlage, Bushaltestellen, eine Eisdiele und mehrere Restaurants.

Durch die Tempo-30-Zone könnte zudem eine erhöhte Lärmbelästigung vermieden werden. Mit der Frage, wie sich der Verkehr aus der Innenstadt verbannen lässt und für mehr Sicherheit gesorgt werden kann, haben sich auch die 30 Teilnehmer bei der Bürgerbeteiligung zur Aufwertung des Stadtzentrums beschäftigt. Die Grünen in Seelze hatten immer wieder gefordert, die Hannoversche Straße zu einer Fußgängerzone zu machen – Geschäftsleute sehen das eher skeptisch.

Von Linda Tonn