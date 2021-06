Hannover

Es gibt diesen einen Tag, der für sie alles veränderte. Bis zum 17. April lebte Aleyna T. aus Seelze das Leben einer ganz normalen Teenagerin. Die 17-Jährige hatte nach der Realschule eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen und machte gerade den Führerschein. Eine unbeschwerte junge Frau, die gerne mit Freundinnen ins Kino ging und von einem Urlaub mit ihrer Familie am Strand träumte.

An jenem Tag aber ging sie mit Schmerzen im Arm zum Arzt. Dieser nahm eine Blutprobe, und nach mehreren Untersuchungen kam eine Diagnose, die sie völlig unvermittelt traf: akute Myeloische Leukämie. Blutkrebs. „Meiner Familie und mir riss es den Boden unter den Füßen weg“, sagt die 17-Jährige. Binnen zwei Monaten brachte sie seither zwei kraftraubende Chemotherapien hinter sich, weitere stehen ihr noch bevor. Die Haare fielen ihr aus, sie verlor rund zehn Kilogramm Gewicht.

17-Jährige Seelzerin sagt: „Ich möchte kämpfen“

„Das alles fühlt sich an wie ein nie endender Albtraum“, sagt ihre Schwester Sahra. Aleyna selbst kam Ende vergangener Woche zur Behandlung in die MHH, längere Gespräche kann sie derzeit nicht führen. Ihre Schwester und andere Unterstützer haben eine Kampagne initiiert, um ihr zu helfen: „Ich möchte kämpfen und meine Träume und Ziele verwirklichen“, zitieren sie Aleyna auf einem Flugblatt. „Ich will leben“, erklärt die junge Patientin dort entschlossen.

"Wie ein nie endender Albtraum": Aleyna T. aus Seelze vor der Erkrankung. Quelle: Privat

„Nach dem harten Chemo-Kampf braucht sie unbedingt eine Stammzelltransplantation, um den Krebs komplett besiegen zu können“, sagt ihre Schwester Sarah. Dazu muss sich irgendwo auf der Welt ein „genetischer Zwilling“ von Aleyna finden – ein Mensch, dessen Gewebemerkmale denen von Aleyna so sehr ähneln, dass eine Stammzellspende Erfolg auf Heilung verspricht.

„Die Suche nach dem passenden Spender läuft, doch bisher wurde noch niemand gefunden“, sagt Sarah. Seit die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) 1991 gegründet wurde, hat diese weltweit mehr als 10 Millionen potenzielle Lebensretter registriert. In der Vergangenheit gab es oft groß angelegte Aktionen, bei denen Hunderte Hilfswillige zusammenkamen, um einen harmlosen Abstrich an der Wangenschleimhaut machen zu lassen.

So können Sie helfen Gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich als potenzielle Stammzellspender für Aleyna T. Und andere Patientinnen und Patienten registrieren lassen. Unter www.dkms.de/aleyna lassen sich die dafür nötigen Unterlagen nach Hause bestellen. Mit dem zugesandten Set kann jeder einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und diesen zeitnah zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da jede Registrierung die DKMS 35 Euro kostet. Überweisungen sind möglich an das DKMS Spendenkonto. IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556. Verwendungszweck: LPS 857.

Wegen Corona gibt es derzeit keine Registrierungsaktionen für Spendewillige

„Aufgrund der Pandemie gibt es derzeit keine öffentlichen Registrierungsaktionen“, sagt DKMS-Sprecherin Stefanie Doss. Über das Internet können sich Helferinnen und Helfer jedoch ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen, zu dem drei Wattestäbchen und eine genaue Anleitung gehören. Auch für Aleyna gibt es eine solche Aktion. Ihre Familie hoffe darauf, dass sich so ein genetischer Zwilling für sie findet, sagt Sarah: „Wir wünschen uns, dass Aleyna ihren 18. Geburtstag feiern und ihre Träume verwirklichen kann.“

