Kirchwehren/Lathwehren

Für die Sportgemeinschaft Kirchwehren/Lathwehren sollte das Jahr 2020 ein besonderes werden: Mitglieder pflasterten für den Außenbereich eine neue Terrasse und bauten einen neuen Unterstand. Die Sitzfläche lädt nun zum Verweilen bei Getränken und Bratwurst ein. Für die Fußballsparte wurde das Trainerhäuschen umgestaltet und neue, erstmals bewegliche Tore angeschafft.

Das Engagement wirkte sich auch auf sportliche Erfolge aus. Denn die erste Herrenmannschaft kämpfte sich in der 2. Kreisliga auf einen Aufstiegsplatz vor. Doch dann kam die Corona-Krise. Der Sportbetrieb wurde eingestellt, die Fußballsaison beendet. Aktuell heißt es, dass nur die Mannschaft auf dem ersten Platz aufsteigen soll. Die SG steht auf Rang zwei. Dem zweiten Vorsitzenden, Frido Heine, geht es aber nicht nur um sportliche Ergebnisse: „Uns fehlt vor allem das Vereinsleben.“

Verein bewirbt sich bei Initiative Sommereinsatz

Seit vier Wochen ist auf dem idyllischen Sportplatz zumindest wieder Training unter Auflagen möglich. Die etwa 250 Mitglieder können wieder Fußball spielen oder sich zum Pétanque treffen. „Vor eineinhalb Wochen gab es endlich auch wieder eine Vorstandssitzung“, sagt Heine. Entsprechend kurzfristig schrieb der Vorstand der Initiative Sommereinsatz von HAZ und Stiftung Sparda-Bank und bat um Hilfe bei der Finanzierung eines neuen Materialhauses. Von der Initiative werden kleine Vereine bei handwerklichen Einsätzen finanziell unterstützt. Die SG Kirchwehren/Lathwehren erhielt den Zuschlag.

So sah es bisher im sogenannten Schiedsrichterzimmer aus. Zwischen Ballnetzen hatten Schiedsrichter fast keinen Platz, sich umzuziehen. Quelle: Jan Sedelies

Das neue Haus war nötig geworden, weil der Verein Platz brauchte. Bisher lagerten die Materialien im Schiedsrichterzimmer des Vereinsheims. „Wenn sich nun auch noch Linienrichter zwischen Ballnetzen umziehen sollen, wäre es einfach zu eng geworden“, sagt Heine. Also sorgten Mitglieder um Heine und Oliver Klussmann nun für Arbeiten am Untergrund des Häuschens und für den finalen Aufbau. „Ich bin seit 22 Jahren im Verein aktiv“, sagt Heine, der selbst oft im Fußballtor stand. „Es ist eine der schönsten Sportanlagen im Stadtgebiet.“ Da engagiert er sich gern und dankt den tatkräftigen Unterstützern. Das neue Haus bietet nun auf drei mal drei Metern mehr Platz. Die Einweihung soll es im September auf dem Vereinsgelände an der Schweineweide geben.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum sechsten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal so viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank Hannover zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerker und ruft ihre Leser dazu auf mitzumachen und mitzuhelfen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder einfach die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Bewerbungen sind noch möglich – unter haz.li/ sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Von Jan Sedelies