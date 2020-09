Seelze/Letter

Die Region Hannover startet mit einem Großversuch und will testweise für mindestens drei Jahre auf bis zu 40 Durchgangsstraßen Tempo-30-Zonen einführen. Die Grünen in Seelze befürworten diesen Vorstoß. In einem Antrag fordern sie die Stadtverwaltung auf, sich mit allen infrage kommenden Regionsstraßen im Stadtgebiet zu bewerben.

Es gäbe diverse Straßen, bei denen es immer wieder aus verschiedenen Gründen zur Forderung nach Tempo 30 kommt, so der Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Vor allem auf der Stöckener Straße in Letter seien täglich Tausende Fahrzeuge unterwegs. Dadurch werde sie zur Gefahrenquelle. „Wenn die Chance besteht, Tempo 30 für diese und andere Durchfahrtsstraßen festzustellen, sollte diese unbedingt genutzt werden“, sagt Werner.

Bei einem Modellversuch „Tempo 30 auf Durchgangsstraßen“ des Landes Niedersachsen war die Stöckener Straße 2019 nicht berücksichtigt worden.

Kommunen müssen Straßen melden

Der Großversuch der Region wird möglich durch eine Experimentierklausel, die seit April in der Straßenverkehrsordnung steht. Eigentlich darf in Ortsdurchfahrten kein allgemeines Tempolimit gelten, es ist nur etwa vor Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen erlaubt. Für Versuchszwecke aber darf jetzt auch streckenweise das Tempo reduziert werden. Bis Ende September können die Kommunen melden, mit welchen Straßen sie teilnehmen wollen. Im Anschluss wird eine Auswahl getroffen.

Im vergangenen Jahr hatte der Rat der Stadt ein nächtliches Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde für alle Ortsdurchfahrten beschlossen. Das hatten die Region Hannover und die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr allerdings abgelehnt. Der Grund: Beschränkungen seien nur bei besonderen örtlichen Verhältnissen möglich. Seit Frühjahr 2020 gilt allerdings auf der Stöckener Straße und der Klöcknerstraße in Letter zwischen 22 und 6 Uhr eine Tempobeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde. Anwohner hatten sich immer wieder über den nächtlichen Lärm beschwert.

Auch für die Calenberger Straße durch Lohnde und die Hannoversche Straße durch Seelze wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Forderungen nach Tempo-30-Zonen laut. Zeitweise wurden diese auch gewährt – allerdings nur wegen Straßenschäden.

