Velber

Unter Leitung des Stadtausbildungsleiters Frank Wollny hat in dieser Woche die Truppmannausbildung Teil 1 der Feuerwehren der Stadt Seelze begonnen. Der Lehrgang stellt die Grundausbildung der Feuerwehrmitglieder dar. Wegen der Corona-Pandemie musste der Lehrgang im vergangenen Jahr ausfallen. Das teilte Stadtfeuerwehrpressesprecher Jens Köhler mit.

Auch Werksfeuerwehr ist vertreten

In diesem Jahr traten 19 Feuerwehrmitglieder aus sieben Ortsfeuerwehren ihre Ausbildung an. Jeweils drei kommen aus Dedensen, Lohnde und Kirchwehren. Fünf gehören der Ortsfeuerwehr Letter an, zwei der Ortsfeuerwehr Seelze. Jeweils einen angehenden Truppmann stellen die Ortsfeuerwehren Gümmer, Almhorst und Lathwehren. Außerdem beteiligen sich vier Mitglieder der Werksfeuerwehr des Unternehmens Honeywell an der Ausbildung.

Quereinsteiger sind ebenso dabei

Wie in jedem Jahr stellen die jungen Kameradinnen und Kameraden, die aus der Jugendfeuerwehr übernommen wurden, mit zehn Frauen und Männern den Hauptanteil. „Aber auch acht sogenannte Quereinsteiger im Alter zwischen 21 und 51 Jahren haben ihre Feuerwehrausbildung begonnen“, teilte Köhler mit.

Abseilen vom Turm geschieht in Lohnde

Die Truppmannausbildung umfasst sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung. Beides passiert in diesem Jahr nach Angaben Köhlers im Stadtteil Velber. Das traditionelle Abseilen am Turm geschieht am Sonnabend, 2. Oktober, bei der Ortsfeuerwehr Lohnde. Der Abschluss des Lehrgangs mit Prüfungen ist am Sonnabend, 16. Oktober, geplant. Er endet mit einer der Pandemie angepassten Feierstunde.

Nach zweijähriger Fortsetzung der Ausbildung in den Ortsfeuerwehren folgt dann die Truppmannausbildung Teil 2. Nach deren Abschluss sind die Frauen und Mänenr voll ausgebildete Feuerwehrleute. Danach stehen ihnen alle weiterführenden Lehrgänge auf kommunaler Ebene oder am Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz offen.

Von Anke Lütjens