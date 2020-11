Seelze

Schwarze Rauchwolken sind am Mittwoch, 4. November, gegen 15 Uhr von der Wertstoffsammelinsel an der Humboldtstraße über die Hannoversche Straße gezogen. „In sechs Containern brannte Altpapier“, so Feuerwehrsprecher Norbert Bittner mit. Das Feuer war nach erster Einschätzung der Feuerwehr vorsätzlich gelegt worden.

Gemeinsam mit 14 Feuerwehrleuten erreichte er wenige Minuten nach der Alarmierung den Brandort. Das Team war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen vor Ort und bekämpfte die Brände zunächst mit Wasser. „Zur Sicherheit haben wir im Anschluss noch einen Schaumteppich gelegt“, sagt Bittner. Trotz des schnellen Löscheinsatzes waren Teile des Holzzauns nicht zu retten. Die Feuerwehrleute bauten ihn ab, damit sich die Schüler der angrenzenden Humboldtschule an den verkohlten Holzlatten und herausstehenden Nägeln nicht verletzen.

Mutmaßliche Brandstifter sind schnell ermittelt

Die Polizei ermittelte in der Nähe des Brandortes eine Gruppe von drei Kindern und einem Jugendlichen. Der erste Container war offenbar durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt worden, so ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Ob das Feuer dann auf die anderen Container übergriff oder anderweitig entfacht wurde, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Die Beamten leiteten gegen die drei Minderjährigen, die noch nicht strafmündig sind, und den 14-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Von Patricia Chadde