Feuerwehr in Seelze: Stadt ernennt drei Ehrenbeamte

Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn hat am Mittwoch neue Ehrenbeamte der Feuerwehr Seelze ernannt. Rainer Struß, der 1962 in Döteberg geboren wurde, wird auch zukünftig die Geschicke der Ortsfeuerwehr seines Heimatdorfes in die Hand nehmen. Schon 2006 wurde Struß das Niedersächsische Ehrenzeichen für 25-jährige Dienste im Feuerlöschwesen verliehen. Im November 2011 folgte die förmliche Ernennung zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Döteberg, drei Jahre später wurde er dann als neu gewählter Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Döteberg zum Nachfolger von Bernd Woltemath gewählt.

Da die Amtszeit von Struß ablief, gab es am 9. Juni diesen Jahres eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die sich wieder für ihn als Ortsbrandmeister entschied. Der Rat der Stadt Seelze stimmte zu und mit der Vertragsunterschrift erfüllte Brandmeister Struß nun auch die letzte, erforderliche Formalie, konnte aber aus privaten Gründen nicht am gemeinsamen Fototermin teilnehmen.

Wagemann folgt auf Struß

Ernst Wagemann, der 1975 in Leer geboren wurde, ist seit Januar 2011 Mitglied der Ortsfeuerwehr Döteberg und seit März 2018 im Rang des Hauptlöschmeisters tätig. Im Februar 2014 wurde Wagemann als Nachfolger von Struß zu Dötebergs stellvertretendem Ortsbrandmeister gewählt und am 9. Juni in dieser Funktion bestätigt. Auch hier stimmte der Rat der Stadt Seelze dem Vorschlag zu, und Wagemanns Unterschrift unter die Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten besiegelte seine zweite Amtszeit.

Auch Rainer Kratochwille ist kein Neuling mehr bei der Feuerwehr. In Gehrden geboren, zählt der 48-Jährige seit April 2009 zu den Mitgliedern von Kirchwehrens Ortsfeuerwehr. Im Januar 2019 wurde Kratochwille für sechs Jahre zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kirchwehren gewählt und löste damit Heiko Kauke ab, der zeitgleich das Amt des Ortsbrandmeisters übernahm. Nachdem Kratochwille noch den erforderlichen Gruppenführerlehrgang erfolgreich abschließen konnte, stimmte der Rat der Stadt Seelze Kratochwilles endgültiger Ernennung zu.

Stadt ist mit Feuerwehrnachwuchs zufrieden

Drei neue Ehrenbeamte der Feuerwehr zeigten, dass das Zusammenwirken von Stadt und Feuerlöschwesen gut funktioniert, sagte Bürgermeister Schallhorn. „Darüber bin ich sehr glücklich.“ Schallhorn berichtete von einer Sitzung mit Bürgermeistern aus anderen Kommunen, die enorme Nachwuchsprobleme hätten.

Von Patricia Chadde