Feuerwehr Seelze bildet 31 Nachwuchskräfte aus

Lathwehren

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Seelze bildet wieder angehende Feuerwehrleute aus. An der Truppmannausbildung Teil I, bei der das notwendige Wissen für den aktiven Dienst vermittelt wird, nehmen 31 Interessierte, teil. Darunter sind auch acht Frauen.

Mit Ausnahme von Harenberg sind alle Seelzer Stadtteile vertreten, genau wie die Werkfeuerwehr von Honeywell. Ein Gast kommt aus Garbsen: von der Ortsfeuerwehr Horst. Mit dabei sind sieben sogenannte Seiteneinsteiger, von denen der älteste 58 Jahre alt ist, berichtet Seelzes Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler. Der Lehrgang endet Mitte März mit einer theoretischen und praktischen Prüfung.

Umfangreiches Programm

Die angehenden Feuerwehrleute haben in den nächsten Wochen ein umfangreiches Programm in Theorie und Praxis zu absolvieren. Auf dem Dienstplan stehen Themen wie Fahrzeugkunde, Rechtsgrundlagen, Wasserförderung, Kleinlöschgeräte, Retten und Selbstretten sowie Verkehrssicherung. Der theoretische Teil läuft im Dorfgemeinschaftshaus Lathwehren, die praktischen Anteile werden bei den Ortsfeuerwehren Lathwehren und Lohnde geübt.

Stadtbrandmeister: Kameradschaft erleben

Die Begrüßung der Teilnehmer übernahmen Stadtausbildungsleiter Frank Wollny, Brandabschnittsleiter Eberhard Schmidt, Stadtbrandmeister Christian Kielhorn und Lathwehrens Ortsbrandmeister Rolf Hennies. Schmidt zeigte sich über die große Anzahl der Teilnehmer erfreut. Die Ausbildung Truppmann I sei der Einstieg in die Feuerwehr. Danach stünden den Absolventen alle Karrieremöglichkeiten innerhalb der Feuerwehr bis zum Brandabschnittsleiter oder Regionsbrandmeister offen, sagte Schmidt. Alle Teilnehmer wollten mit ihrem Dienst in der Feuerwehr ihren Mitmenschen helfen, lobte Kielhorn. Der Stadtbrandmeister hob besonders hervor, dass sich die Teilnehmer in Zeiten von sozialen Medien wie Facebook und Twitter der Gemeinschaft einer Feuerwehr angeschlossen hätten. Damit wollten sie auch die Kameradschaft erleben und leben.

Spezialisierungen sind möglich

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Teils der Truppmann-Ausbildung können die Teilnehmer aktiv in ihren jeweiligen Ortsfeuerwehren mitarbeiten. Nach zwei Jahren folgt noch die Truppmann-II-Ausbildung, mit der die Feuerwehrleute ihre Grundausbildung abschließen. Danach stehen ihnen weitere Lehrgänge offen. So können sie an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz weitere Spezialausbildungen absolvieren, erklärt Köhler. Dazu zählten zum Beispiel Sprechfunker oder Atemschutzgeräteträger. Auch eine Spezialisierung für Einsätze mit atomaren, biologischen oder chemischen Giftstoffen sei möglich.

Von Thomas Tschörner