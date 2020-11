Letter

Dekorative Kokosschalen aus Vietnam oder ein Brotaufstrich mit Feigen und Sesam aus dem Libanon – ein Sortiment aus aller Welt gibt es im Fairen Laden in Letter. Der hat am Freitag direkt neben der katholischen Kirche St. Maria Von Heiligen Rosenkranz an der Kirchstraße eröffnet.

„Es sollte ein faires Miteinander auf der Erde geben“, sagt Initiatorin Andrea Willms. „Menschen, die etwas produzieren, sollten auch davon leben und eine Krise überstehen können.“ Dieser Gedanke sei der Antrieb für die Ehrenamtlichen gewesen, Produkte aus fairem Handel anzubieten.

An der Straße weißt ein Banner auf den etwas zurückliegenden Fairen Laden hin. Quelle: Heike Baake

Willms initiierte das Projekt mit ihrer Freundin Gabi Rodieck, die nun beide für die Organisation und Verwaltung des Fairen Ladens zuständig sind. Ideen und Informationen konnten sie sich bei den Garbsener Kollegen holen. Sie gehören zur selben katholischen Gemeinde. „Wir sind so etwas wie eine Filiale des dortigen Fairen Ladens, kaufen aber eigenständig ein“, erklärt Willms. Unterstützt werden die beiden von zehn ehrenamtlichen Frauen, die sich bei dem Verkauf, der Dekoration des Verkaufsraumes oder der Verwaltung der Homepage einbringen.

Produkte aus aller Welt

Mehr als 60 Lebensmittel, ausgewählte Weine, Kunsthandwerk, Dekorationsartikel, Textilien, aber auch Saisonartikel sind in dem kleinen Laden zu finden. Kaffee aus Bolivien, Gewürze aus Südafrika, Seifenschalen aus Palästina oder Schmuck aus Ägypten – das sehr internationale Angebot kann sich sehen lassen. Passend zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit werden Adventskalender und Weihnachtsschmuck angeboten. „Wir haben uns vorher überlegt, woran die Kunden in Letter Interesse hätten und danach das Sortiment zusammengestellt“, erklärt Willms. Das Portfolio könne –je nach Kundenwünschen – jederzeit erweitert und angepasst werden.

Der 20 Quadratmeter große Raum, der früher einmal als Sekretariat genutzt wurde, bietet ausreichend Platz für ein langes Holzregal, auf dem die Produkte präsentiert werden. Zwei gemütliche Sessel mit Tisch sollen später einmal, wenn es die Corona-Auflagen wieder zulassen, zu einer Kaffeepause und zum Testen von Produkten einladen.

Gutscheine und Präsentkörbe

Auch Pastor Christoph Lindner kam zur Eröffnung des Ladens. „Ich finde es faszinierend, dass Gemeindemitglieder auf diese Idee gekommen sind und es versuchen wollen“, erklärt er. Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass sein Lieblingstee aus Indien angeboten wird. Die Letteranerin Regina Behnsen gehörte mit zu den ersten Kunden. Sie komme das erste Mal mit fairen Produkten in Kontakt und wolle die Idee unterstützen, erzählte sie.

Laden öffnet mittwochs und freitags Der Faire Laden neben der katholischen Kirche St. Maria Von Heiligen Rosenkranz, Kirchstraße 6, öffnet mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr. Interessenten können sich vorab auf der Homepage unter www.fairer-laden-letter.com informieren. Alle Kunden müssen im Laden einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Willms und ihr Team haben sich für die Zukunft viel vorgenommen. „Es wird immer ein Angebot des Monats geben“, verspricht sie. Im November sei es Kaffee, im Dezember Spekulatius und im Januar Tee mit Honig. Und wer ein besonderes Geschenk benötige, könne auf einen Gutschein zurückgreifen oder sich einen Präsentkorb zusammenstellen. Der Erlös des Fairen Ladens wird vorerst für die Rückzahlung des Vorschusses genutzt, den die Organisatoren vom Kirchenvorstand erhielten. Später jedoch sollen Projekte in der Gemeinde und weltweit unterstützt werden.

Fair gehandelte Produkte sind mit dem geschützten Fairtrade-Logo versehen. Es gibt inzwischen eine Vielzahl dieser Waren in Supermärkten, dazu zählen unter anderem der Aldi in Letter und der Rewe in Seelze.

Von Heike Baake