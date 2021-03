Letter

Hans-Jürgen Schmidt ist am Freitagvormittag extra aus Gehrden nach Letter gekommen, um sich ein neues Fahrrad zu kaufen. „Ich hatte schon im Dezember einmal nach Fahrrädern geguckt, aber da gab es so gut wie gar nichts mehr und wenn, dann nur sehr, sehr hochpreisig“, sagt Schmidt. An diesem Tag hat er mehr Glück – und seine Kaufentscheidung für ein neues Trekkingfahrrad wird immer konkreter. „Das hat allerdings nicht direkt etwas mit Corona zu tun, ich wollte mir ohnehin ein neues Fahrrad kaufen“, sagt Schmidt.

Hans-Jürgen Schmidt aus Gehrden plant, ein Fahrrad in Letter zu kaufen. Quelle: Sandra Remmer

Immer mehr steigen aufs Rad

Zu lange überlegen sollte der Gehrdener allerdings nicht mehr. „Ich gehe davon aus, dass wir im Juni nur noch 40 bis 50 Fahrräder im Laden stehen haben, statt wie sonst mehr als 200“, sagt Chris Lange von Fahrrad-Kruse. Viele der neuen Modelle für das Jahr 2021 seien bereits jetzt ausverkauft.

Seit Beginn der Corona-Pandemie erleben er und seine Kollegen einen Ansturm auf ihr Geschäft wie nie zuvor. „Wir haben schon während des ersten Lockdowns festgestellt, dass die Menschen mehr aufs Fahrrad umsteigen, offensichtlich auch um öffentliche Verkehrsmittel zu meiden“, berichtet Lange. Gemerkt hätten sie das auch an den vielen Fahrrädern, die zur Reparatur gebracht wurden. „Wir haben teilweise bis 23 Uhr in der Werkstatt gestanden und geschraubt“, sagt Lange. Doch beschweren will er sich keinesfalls. „Lieber so als anders. Wir gehören definitiv nicht zu den Verlieren der Corona-Krise.“

Kunden stehen Schlange

Nachdem das Geschäft fünf Wochen nach dem ersten Lockdown wieder öffnen durfte, habe es einen regelrechten Kaufansturm auf Fahrräder gegeben. „Das war wie sonntags beim Bäcker. Die Kunden standen Schlange vor dem Geschäft“, sagt Lange. Die Folge: Ruckzuck war der Laden leer. „Wir haben wie auf dem Markt morgens im Computer geschaut, was tagesaktuell an Fahrrädern lieferbar ist“, erzählt der Fahrradfachmann. Und die Kunden seien bereit, viel Geld für ein Fahrrad auszugeben. Im August und September hätten sie dann Fahrradmessen besucht „und noch heute warten wir auf einige Bestellungen“, sagt Lange. Mehr als 200 Fahrräder seien bestellt. „Die Produktionen sind langfristig geplant, so schnell können die Kapazitäten nicht erhöht werden“, erläutert Lange. Auch viele Ersatzteile für Reparaturen beispielsweise von Gangschaltungen könnten derzeit nicht geliefert werden.

Probefahrt nach Terminabsprache

Wer sich aktuell für ein Fahrrad von Kruse in Letter interessiert, kann sich unter fahrradkruse.de einen Überblick über das Sortiment machen. „Unser Ladengeschäft dürfen wir weiterhin vorerst nicht öffnen“, betont Lange. Die Kunden könnten aber im Internet den Bestand ansehen und dann einen Termin ausmachen, an dem sie die favorisierten Fahrräder vor Ort Probe fahren können.

Wenn eine Kaufentscheidung gefallen ist, wird das montierte Fahrrad bis nach Hause geliefert. Auch Ersatzteile können nach Terminabsprache im Geschäft abgeholt werden. Einzig das Anpassen von Fahrradhelmen sei aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen nicht möglich, sagt Lange.

Von Sandra Remmer