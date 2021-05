Seelze

Insgesamt fünf Kandidaten stehen auf der Liste der FDP Seelze, mit denen die Partei bei der Kommunalwahl im September an den Start gehen. Platz eins belegt auch dieses Mal Fraktionschef Harald Temmler. Es folgen Sebastian Dietrich, Davyn Dreher, Niclas del Rosario y Ruiz und Ulrich Marx.

Für ein Mandat im Ortsrat kandidieren Sebastian Dietrich und Christian Fürst in Gümmer, Sascha Wieckhorst in Harenberg, Harald Temmler in Letter, Niclas des Rosario y Ruiz in Lohnde sowie Davyn Dreher und Ulrich Marx in Velber.

Von Sandra Remmer