Seit Sonntag gibt es den lang ersehnten Impfstoff gegen das Coronavirus auch in Deutschland, und die ersten Impfungen haben begonnen. Die Senioreneinrichtungen in Seelze sind für den Impfstart vorbereitet und warten nun auf die Nachricht, dass es losgeht und die mobilen Impfteams anrücken.

Kervita richtet Testzentrum ein

„Wir sind bereit“, sagt Elke Lange, Einrichtungsleiterin im Kervita in Seelze-Süd. Alle Bewohner haben ihren Aufklärungsbogen über die Corona-Impfung ausgefüllt und unterschrieben an die Heimleitung zurückgegeben. „Wir haben gedacht, dass wir möglichst schnell drankommen, da wir bislang noch keinen einzigen positiven Corona-Fall in unserer Einrichtung hatten“, sagt Lange. Die Räume der Physiotherapiepraxis im Erdgeschoss wurden kurzerhand in ein Testzentrum umfunktioniert, dort sollen die Bewohner dann auch geimpft werden.

„Im Moment nutzen wir die Räume, um die Besucher auf das Coronavirus zu testen“, erläutert Lange. Zu Weihnachten habe Mitarbeiterin Sabine Stenzig fast 200 Corona-Schnelltests genommen, um den Besuchern einen möglichst gefahrlosen Besuch bei ihren Angehörigen zu ermöglichen. „Es kommt immer wieder vor, dass wir jemanden positiv testen“, sagt Lange. Diesen Besuchern werde dann der unverzügliche Gang zum Hausarzt nahegelegt. Michael Schuster und seine Tochter Chiara aus Garbsen haben Glück. Bei beiden zeigt der Test ein negatives Ergebnis an und sie haben nun ein Zeitfenster von 72 Stunden, in dem sie ihre Mutter und Oma besuchen dürfen.

Sabine Stenzig und Elke Lange vom Seniorenzentrum Kervita sind für die Impfung vorbereitet. Quelle: Sandra Remmer

Große Impfbereitschaft im Seniorenzentrum Alter Krug

Erwartet wird die Impfung auch im Seniorenzentrum Alter Krug in Seelze. „Wir warten auf den Anruf aus dem Impfzentrum“, sagt Einrichtungsleiterin Helga Brokmann. Auch dort seien alle Bewohner mit dem Aufklärungsbogen über die Impfung informiert worden. Die Bereitschaft der Bewohner, sich gegen das Virus impfen zu lassen, sei sehr groß und die Stimmung positiv. Auch im Alten Krug sind Besuche von Angehörigen derzeit nur mit einem negativen Corona-Test möglich. „Seit Ende November haben wir acht Mitarbeiter, die bei Besuchern in einem kleinen separaten Raum einen Schnelltest machen“, sagt Brokmann.

Ärzte aus Seelze unterstützen mobile Impfteams

Wann der ersehnte Anruf aus dem Impfzentrum am Messegelände nun genau erfolgt, steht noch in den Sternen. Dr. Volkhard Plessen von der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Seelze geht davon aus, dass aus seiner Praxis ab Mittwoch jemand angefordert wird, der vom Messegelände aus mit den mobilen Impfteams in die Region geschickt wird und bei den Impfungen unterstützt. Wann es nach Seelze geht, weiß der Mediziner noch nicht. „Es ist im Moment vieles im Fluss, und es gibt viele offene Fragen“, sagt Plessen. So wie der Plan es derzeit vorsieht, wird es aus Seelze an zehn Tagen im Januar Unterstützung bei den Impfungen geben.

Keine Sorge vor Nebenwirkungen

Volkhard Plessen geht davon aus, dass es etwa ab Mai auch für Nichtrisikogruppen möglich sein wird, sich in den Praxen gegen Covid-19 impfen zu lassen. Problematisch sei das Vorhalten des Impfstoffs, der bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden müsse. Für Impfstoffe anderer Hersteller, die zunehmend auf den Markt kommen, reichen normale Kühlbedingungen aus. Die Sorge vieler Menschen vor möglichen Nebenwirkungen kann er nicht nachvollziehen. Niemals in der Entwicklung von Impfstoffen habe es einen gegeben, der vor seiner Zulassung an so vielen Probanden getestet wurde, sagt Plessen und hofft auf eine große Impfbereitschaft der Seelzer.

