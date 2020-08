Seelze

Beim Verlassen des Edeka-Parkplatzes an der Hannoverschen Straße hat ein 34-jähriger Autofahrer am Sonnabend gegen 12.15 Uhr eine Radfahrerin übersehen, die auf dem Radweg in Richtung Letter unterwegs war. Der Mann erfasste die vorfahrtsberechtigte 71-jährige mit seinem Opel Corsa. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin und erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen den Opelfahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von Sandra Remmer