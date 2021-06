Dedensen

Seit Herbst tragen Daniela Schmedes (42) und Violetta Hargarten (47) Ideen und Überlegungen zusammen, wie die Lebensqualität in Dedensen verbessert werden kann. Die Frauen sind beide zugezogen und wohnen seit fast 16 Jahren in dem Seelzer Stadtteil. Von Anfang an, so erzählen sie, hätten sie sich gefragt, warum es sich so anfühle, als ob etwas fehle. Deshalb haben die beiden Frauen nachgedacht, was man verändern könnte.

„Wir können uns unter anderem einen Dorfladen als Genossenschaft vorstellen“, berichtet Hargarten. Dort könnten ortsansässige Erzeuger die Gelegenheit bekommen, ihre Produkte wie Kartoffeln und Eier zu verkaufen. Vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, ein kleines Café zu integrieren, das zum Austausch der Dorfbewohner diene. Als möglichen Standort können sich die Frauen die Fläche am Rosengarten vorstellen.

Viola Hargarten und Daniela Schmedes könnten sich auf der freien Fläche am Rosengarten einen Dorfladen vorstellen. Quelle: Heike Baake

Lokale App für den Austausch

Außerdem müssten die Menschen besser vernetzt sein – auch digital. Hilfsgesuche, Angebote und Veranstaltungen könnten nach den Vorstellungen der beiden Frauen in einer App zusammengefasst werden. Diese App, so Hargarten, könnte wie ein Schwarzes Brett funktionieren und würde Einheimischen und Zugezogenen den Alltag erleichtern.

Auch für die älteren Menschen müsste mehr gemacht werden. Es wäre eine Bereicherung, so sagen die beiden Dedenserinnen, wenn diejenigen, die nicht mehr selbstständig leben könnten, vor Ort eine Wohnmöglichkeit, etwa in einem umgebauten Hof, hätten. Auf nicht genutzten Flächen könnte man Kindern zeigen, wie Gemüse wächst, für Jugendliche könne ein Bikepark innerhalb oder außerhalb des Ortes realisiert werden. Dieser könne auch ein guter Treffpunkt sein, so Schmedes.

Den Festplatz in der Raiffeisenstraßen sehen Daniela Schmedes und Violetta Hargarten geeignet für einen Bike-Park. Quelle: Heike Baake

Um ihre Ideen zu realisieren, ist eine Förderung erforderlich. Deshalb schlagen beide Frauen der Stadt Seelze einen Antrag zur Aufnahme in das niedersächsische Dorfentwicklungsprogramm vor. Dazu brauchen sie aber auch Mitstreiter aus anderen Seelzer Ortsteilen. Die Ideen aus den verschiedenen Orten werden gebündelt und in Workshops mit den Dorfbewohnern erarbeitet. Erst wenn sich weitere Orte melden, kann die Stadt der Antrag zur Aufnahme in das Programm stellen.

Stadt fehlen Ressourcen

Ihr Konzept haben Schmedes und Hargarten auch im Ortsrat Dedensen präsentiert. Der dort anwesende Stadtbaurat Dirk Perschel zeigte sich positiv und hat seine Unterstützung in Aussicht gestellt. „Leider fehlen uns derzeit aber die Verwaltungsressourcen – Personal und Finanzen – , um die die erforderlichen Schritte einzuleiten“, sagt er. Er habe angeregt, im Zusammenhang mit dem demnächst startenden integrierten Stadtentwicklungskonzept, die Grundlagen für die Dorfentwicklung in Dedensen und auch in anderen Ortsteilen zu schaffen. Konkrete Einzelkonzepte seien ab 2023 denkbar.

Schmedes und Hargarten sind davon überzeugt, dass viele Bürger sich für ihren Wohnort einsetzen würden, und hoffen deshalb auch auf das Mitwirken weiterer Seelzer Stadtteile. Wer Interesse hat, sich mit seinen Ideen einzubringen und aktiv mitzuarbeiten, kann sich per E-Mail an dedensen@gmx.net wenden.

Von Heike Baake