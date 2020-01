Seelze

Im Gebiet Seelze-Süd haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Transporter gestohlen. Nach Angaben der Polizei ist der Firmenwagen zwischen 22 und 7 Uhr aufgebrochen worden. Täter schlugen die Heckscheibe ein. Der weiße Renault stand am Dotterblumenweg in Höhe der Hausnummer 5.

Aus dem Laderaum des Transporters wurden hochwertige Werkzeuge wie Akkuschrauber, Stichsäge und Bohrmaschine gestohlen. Der Wert der Geräte wird von der Polizei auf rund 4500 Euro geschätzt. Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Markus Holz